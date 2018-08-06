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Вице-мэр Чебоксар подал в отставку после проверки

Политика

Заместитель главы администрации подал в отставку «по собственному желанию»

Чебоксары, 6 августа 2018, 10:45 — REGNUM  В администрации города Чебоксары произошли кадровые изменения. Пост покинул вице-мэр Анатолий Павлов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

Распоряжение подписано главой администрации города Чебоксары.

«По собственному желанию уволен заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства города — начальник управления архитектуры и градостроительства Павлов Анатолий Леонидович. Временное исполнение его обязанностей возложено на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе прокурорской проверки выявлен конфликт интересов: по данным надзорного ведомства, должностное лицо согласовало проект постановления в земельной сфере, которым создавались более выгодные условия для юридического лица, одним из учредителей которого являлась его супруга.

Напомним, вакантным в мэрии Чебоксар остаётся место заместителя главы администрации по экономическому развитию и финансам.

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