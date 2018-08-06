На востоке Турции «нейтрализовано» по меньшей мере шестеро «террористов»

Анкара, , 10:26 — REGNUM По меньшей мере шестеро «террористов» были нейтрализованы в ходе операции вооруженных сил Турции на востоке страны, заявил и 6 августа в МВД Турции, сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным ведомства, операция проходила в округе Оваджик, провинции Тунджели. Среди «нейтрализованных» находился также Илкер Тезер, представитель крайне левой «террористической группы» в регионе.

Напомним, силы безопасности Турции противостоят курдскому подполью, стремящемуся к образованию автономных областей на востоке и юго-востоке страны. Осуществляет борьбу против Анкары признанная в Турции, ЕС и США террористической организаций Рабочая партия Курдистана.

Ранее власти Турции заявили о «нейтрализации» — то есть физической ликвидации или захвату в плен — 36 членов этой организации.