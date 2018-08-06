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Кубинцы проявили активный интерес к тексту новой Конституции

Политика

Участие всех жителей в составлении нового законодательства страны — беспрецедентный опыт в истории Кубы

Гавана, 6 августа 2018, 10:23 — REGNUM  Менее чем за неделю кубинцы приобрели 615 тыс. копий текста новой Конституции, проект которой был одобрен Ассамблеей Кубы 22 июля, передает телеканал TeleSur.

Всего в продажу поступило 700 тыс. печатных экземпляров. Текст проекта доступен также на государственных порталах. На сайте министерства иностранных дел Кубы предусмотрена онлайн-форма, с помощью которой могут высказать свои пожелания по содержанию основного закона кубинцы, проживающие за пределами Кубы.

Глава государства Мигель Диас-Канель неоднократно подчеркивал, что «каждый кубинец может свободно выражать свое мнение и помогать составлять текст Конституции, отражающий настоящее и будущее страны».

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Как сообщало ИА REGNUM, кубинцы смогут высказаться и предложить изменения в проект с 13 августа по 15 ноября, после чего текст вернётся на доработку в парламент. Окончательный вариант будет вынесен на референдум.

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