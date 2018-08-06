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Глава МИД Индонезии: нет никакой торговой войны между Индонезией и США

Политика

Торговая война идет между США и Китаем, и она в значительной степени повлияла на торговые отношения в мире

Джакарта, 6 августа 2018, 10:24 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди после двусторонней встречи с госсекретарем США Майком Помпео подтвердила, что между Индонезией и Соединенными Штатами нет никакой торговой войны, сообщает Antaranews.

«Не попадите в ловушку, услышав о том, что между США и Индонезией существует торговая война. У нас нет никакой торговой войны», — заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии пояснила, что фактически торговая война идет между Соединенными Штатами и Китаем, что в значительной степени повлияло на торговые отношения в мире.

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Внешняя политика Индонезии
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