Христианизация – это источник самобытности России и ее силы

Станислав Стремидловский, , 10:45 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 30 июля — 5 августа 2018 года стали: папа Римский Франциск призвал иезуитов помогать безработным; друзы критикуют закон Израиля о еврейском характере государства; джихадисты перемещаются в Туркестан; Дамаск берет под контроль территорию Сирии; Эрдоган обвиняет США в менталитете «евангелиста, сиониста»; между итальянским правительством и Католической церковью растет напряженность и другое.

Папа Римский Франциск призвал иезуитов помогать безработным, сообщает Vatican News (Ватикан). Понтифик встретился с группой молодых иноков и настоятелей из Общества Иисусова, участниками ежегодной европейской встречи на тему монашеской подготовки (European Jesuits in formation). В обращении к гостям папа говорил об одной из самых болезненных проблем молодежи — безработице, а также о том, как Общество Иисусово должно реагировать на этот и другие злободневные вызовы. Отсутствие работы, а отсюда невозможность обеспечить себя хлебом насущным, лишает человека достоинства, подчеркнул Франциск. В современном мире место «конкретной» экономики, вследствие ее реорганизации, занял «абстрактный» мир финансов, вытеснив собой человека с присущего ему центрального места. Это «серьезный грех против достоинства человека», отметил понтифик: он плодит безработицу, которая, в свою очередь, становится причиной многих самоубийств среди молодежи. Новые поколения чувствуют себя ненужными и замещают свое попранное достоинство зависимостями, в том числе и наркотическими, что приносит огромную прибыль мировой наркоторговле. Кроме того, безработица толкает молодых людей на поиски заработка в рядах террористических организаций.

Не всякая работа является достойной, считает префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинал Питер Тарксон. Существуют виды трудовой деятельности, которые унижают достоинство человека. Например, способствующая войнам (в том числе производство оружия), обесценивающая ценность тела (торговля людьми и проституция), эксплуатирующая несовершеннолетних. Оскорбляет достоинство тоже работа «по-черному», рабский труд, дискриминация женщин и инвалидов. Кардинал напомнил о тяжелых последствиях мирового экономического и финансового кризиса, который в некоторых странах привел к безработице среди молодежи в более чем 50%. В этом контексте, по его мнению, есть большая потребность в политических решениях, направленных на поддержку предпринимателей, особенно молодых, инвестициях в инфраструктуру, сотрудничестве между сферой образования и работодателями. А финансовая система призвана поддерживать реальную экономику, а не заниматься рискованными финансовыми операциями как самоцелью. Тарксон напомнил, что проблематика работы занимает важное место в католическом учении. Церковь должна говорить о тех сферах, где нет условий для достойного труда, и способствовать созданию лучших возможностей для своих сотрудников, поскольку во многих странах сама является работодателем. Например, в Австралии Католическая церковь — это второй крупный работодатель после государства, заметил кардинал.

Президент России Владимир Путин принял участие в праздновании Крещения Руси, связанного с принятым 1030 лет назад крещением князя Владимира, передает Vatican insider (Турин, Италия). Путин твердо заметил, что «христианизация» великого князя Киевской Руси и его подданных является основополагающим актом «русской государственности» и тем, что многие столетия питает самосознание русского народа и его историческую миссию в мире. Президент посетил службу, состоявшуюся у памятника князю Владимиру в Москве в присутствии патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его речь, выверенная в каждом слове, энергично настаивала на «христианизации» как источнике самобытности России, ее силы и исторической значимости. В западной среде встревожены и критически настроены в отношении того, чтобы христианство называлось объединяющим фактором этнической, культурной и гражданской идентичности. Тем не менее настроения и направления мысли нынешнего российского института власти демонстрируют очевидную близость с теми, которые десятилетиями использовались также на Западе как политическими, так и церковными кругами — от Action Française до неоконских лоббистов североатлантического происхождения — которые христианскую динамику сводили к религиозному принципу культурной идентификации.

Латинский патриархат Иерусалима выступил с критикой принятого парламентом Израиля конституционного закона о еврейском характере государства, информирует Terrasanta.net (Милан, Италия). В заявлении патриархата говорится, что новый закон «не предусматривает конституционной гарантии обеспечения прав коренных народов и других меньшинств, проживающих в стране», а «палестинские граждане Израиля, которые составляют 20%, по-прежнему полностью игнорируются… Даже если этот акт не будет иметь конкретных последствий, он посылает однозначный сигнал палестинским гражданам Израиля, говоря им, что у них нет дома в этой стране». Также издание обращает внимание на опасения друзов. Официальная делегация этого меньшинства добилась встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху; были обращения в Верховный суд; ряд офицеров публично выразили свое разочарование. Друзы — это этнически-религиозная арабоязычная группа, зародившаяся в Египте в XI веке, дистанцировавшись от шиитского ислама. Сегодня их насчитывается около полутора миллионов, проживающих в Сирии, Ливане, Иордании и на севере Израиля. При этом друзы вполне лояльны к властям тех стран, где они обитают. В Израиле их около 136 тысяч человек, которые поселились главным образом в районе горы Кармель, в Верхней Галилее и на Голанских высотах. Для них арабский язык родной, но при этом друзы хорошо интегрированы в жизнь страны. Многие из них служат в вооруженных силах и силах безопасности, есть представитель в правительстве — министр связи Израиля Аюб Кара. Вместе с шейхом Муафаком Тарифом, духовным лидером друзов, он встретился 27 июля с Нетаньяху, попросив того внести поправки в закон, который они называют «проблематичным». Премьер-министр пообещал, что вопрос будет рассмотрен специально созданной рабочей группой.

Согласно заявлениям вице-президента США Майка Пенса, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не существует, а «халифат» полностью распался, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Однако поступают важные сигналы об усилении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным турецкой газеты Habertürk, джихадисты угрожают Кавказу и Туркестану: «Террористы сосредоточились в основном на афгано-таджикской границе». Телеканал Al Jazeera также сообщил об угрозе исламистов в Туркестане, оставшиеся в живых боевики из Сирии и Ирака перебрались в Афганистан и пытаются укрепить там свои позиции. Они перегруппировались в афганской провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном. Трудно сказать, сколько в этих районах джихадистов. Американские источники говорят, что их около 800 человек, но афганские спецслужбы уверяют, что гораздо больше. Тремя странами, которые непосредственно граничат с Афганистаном, являются бывшие советские республики Таджикистан, Узбекистан и Туркмения, они будут в наибольшей степени подвержены риску проникновения исламистов. Наиболее защищенными являются узбеки, их граница с Афганистаном довольно непроницаема; более того, узбекская армия в настоящее время является самой сильной в регионе. В Таджикистане ситуация более критическая: армия и правительство страны очень слабы, афганская граница дырявая. В пользу таджиков говорит контингент из пяти тысяч российских солдат. Туркмения больше всего страдает от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Страна очень закрытая и изолированная. По мнению экспертов, туркменские вооруженные силы слабы, плохо оснащены и не имеют практического опыта сопротивления внешнему вторжению. Кроме того, Туркестан является родным регионом большинства боевиков. По неофициальным оценкам, в Сирию и Ирак прибыло несколько сотен военнослужащих из Туркмении, а также Узбекистана и Таджикистана. Но самый большой контингент, около тысячи террористов, похоже, родом из Киргизии, где религиозные фанатики действуют в основном в городах Ош и Джалал-Абад на границе с Узбекистаном.

Действия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его союзников на территориях Сирии и Ирака побудила умеренные группировки, борющиеся против сирийского президента Башара Асада, подписать соглашение о прекращении огня в Каире, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). Восстановление контроля над страной властями Дамаска будет означать для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций необходимость перевода своих бойцов в другие страны. Подписанное в понедельник, 30 июля, соглашение в Каире содержит дипломатические термины о «покровительстве Египта» и «гарантиях России». Стороны заявляют о своей готовности продолжать борьбу с терроризмом, разрешать кризис в Сирии политическим путем и возвращать беженцев в их дома.

США приняли решение наложить санкции на турецких министров юстиции и внутренних дел за содержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона, передает AsiaNews (Рим, Италия). Анкара обвиняет его в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который сейчас находится в изгнании в Пенсильвании. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Гюлен является вдохновителем неудавшегося государственного переворота два года назад, который привел к аресту десятков тысяч людей. Но пастор всегда отрицал свою причастность к проповеднику. Действия Вашингтона — это, возможно, первый случай, когда американские санкции ударили по союзнику США по НАТО. Президент США Дональд Трамп и Пенс обвинили Турцию в нарушении религиозной свободы. Эрдоган раскритиковал этот «угрожающий» тон и заявил, что у Турции «нет ни малейшей проблемы с религиозными меньшинствами». Незадолго до того некоторые турецкие религиозные лидеры выступили с совместной декларацией, в которой отрицали давление. По данным газеты Hurriyet, которая близка к правящей Партии справедливости и развития, декларация была подписана константинопольским патриархом Варфоломеем, местоблюстителем константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви архиепископом Арамом Атешяном и главным раввином Турции Исхаком Халева. Что касается Эрдогана, то он называет позицию США как исходящую из менталитета «евангелиста, сиониста».

Министерство юстиции США объявило о создании специальной группы по религиозной свободе, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Это вызвало похвалу со стороны архиепископа Джозефа Курца, который подчеркнул, что религиозная свобода имеет жизненно важное значение для общего блага Соединенных Штатов. «Как американцы мы интуитивно понимаем, что люди должны быть свободны жить в соответствии с тем, что они считают истинным, то есть в соответствии со своей совестью», — сказал Курц, который возглавляет комитет Конференции католического епископата США (USCCB) по религиозной свободе. О создании спецгруппы рассказал генеральный прокурор Джефф Сешнс. Он предупредил, что «опасное движение, которое многие не замечают, в настоящее время бросает вызов и разрушает нашу великую традицию религиозной свободы». В свою очередь архиепископ Курц отметил, что религиозные организации приносят много пользы обществу. Но в последние годы им стало труднее работать в соответствии со своими убеждениями из-за правительственной политики, в частности связанной с решением бывшей администрации США Барака Обамы. По словам монсеньора, лишение религиозных организаций возможности служить обществу — будь то приюты для бездомных, оказание помощи мигрантам и беженцам или обеспечение питанием голодающих — «не имеет смысла таком в плюралистическом обществе», как Соединенные Штаты.

Между итальянским правительством и Католической церковью растет напряженность, отмечает Crux (Денвер, США). Церковь в Италии выкатила тяжелую артиллерию против министра внутренних дел и главы партии «Лига» Маттео Сальвини. Влиятельный католический журнал Famiglia Cristiana недавно сравнил государственного деятеля с дьяволом, папский советник раскритиковал использование им религиозных символов в политических целях, а Конференция итальянского епископата дистанцировалась от его антииммигрантской риторики. Отношения между новым правительством и Церковью начали накаляться в июне, когда Сальвини закрыл все итальянские порты для судов с иммигрантами — этот шаг вызвал сильную реакцию со стороны епископов и мирян. Даже государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил журналистам, что действия Сальвини «не являются решением». Министр в ответ заявил, что он «получает ежедневно поддержку от многих женщин и мужчин, принадлежащих Церкви». Возможно, это так, поскольку «Лига» по-прежнему пользуется широкой поддержкой населения. Опросы говорят, что ее оценивают благоприятно от 30 до 50% преимущественно католических голосов. И не все духовенство выступает против министра. Со своей стороны, Сальвини настаивает, что он не враг Ватикана. Когда папа Франциск обратился с призывом бороться с торговлей людьми, министр заявил, что он «доволен» высказываниями понтифика против этого «печально известного преступления». Как подчеркнул политик, его цель «состоит в том, чтобы спасти жизни и гарантировать лучшее будущее для Италии и для Африки».

Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней огорчен положением митрополии в Черногории, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). В интервью черногорской газете Dan он заявил, что власти Подгорицы обращаются с его Церковью хуже, чем с Украинской православной церковью Московского патриархата на Украине. То, что происходит сегодня в Черногории, можно сравнить только с преследованием Сербской православной церкви в сателлитном нацистам государстве «независимая Хорватия» между 1941 и 1945 годами, говорит Ириней. Государство лишает Белградский патриархат церквей и монастырей, чтобы передать их «Черногорской православной церкви», которая не признана мировым православием. Это приводит к случаях насилия в отношении священников и верующих, которые пытались защитить свои святилища, сказал сербский православный патриарх.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.