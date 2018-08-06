Китай готов ввести 25-процентные пошлины на американский СПГ

Пекин, , 10:09 — REGNUM В случае введения США пошлин на импорт товаров из Китая на сумму $200 млрд Пекин готов ввести пошлины на импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в размере 25%, 6 августа сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Пекин является одним из крупнейших покупателей американского СПГ — в текущем году Китай приобрел порядка 1,1 млн тонн газа (15% экспорта США).

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд. В ответ Китай утвердил новый список товаров из США и Канады, облагаемых пошлинами.

Отметим, что между Пекином и Вашингтоном продолжается торговая война, в которой стороны оперируют повышением пошлин на ввоз товаров. Таким образом глава Белого дома надеется достичь более выгодных для США соотношений в торговом балансе.

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