Сингапур, , 09:56 — REGNUM Представляя концепцию Индо-Тихоокеанского региона, Индонезия задала тон на саммите стран Восточной Азии, сообщает МИД Индонезии.

«Не создавать новые механизмы и заменять существующие, а улучшать сотрудничество, используя существующие механизмы», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, передавая мнения Индонезии по концепции Индо-Тихоокеанского региона на 8-й встрече министров стран Восточной Азии в Сингапуре.

Глава МИД Индонезии добавила, что нынешние геополитические условия в мире создают проблемы для мира, стабильности и процветания в регионе. Считается, что страны Индо-Тихоокеанского региона могут стать новыми сильными державами.

Индонезия считает важным, чтобы АСЕАН сохранил свою центральную роль и продолжал превращать Индо-Тихоокеанский регион в открытую, прозрачную, всеобъемлющую и уважительную международную правовую и кооперативную сферу.

Перед 10 странами АСЕАН и 8 партнерами по диалогу (Австралия, Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Новая Зеландия, Россия и США) министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди пояснила, что область морского сотрудничества, связи и устойчивого развития является тремя отправными точками взаимодействия, которое Индонезия пропагандирует для процветающего и мирного региона.

Индо-Тихоокеанский регион — самый экономически развитый регион в мире, где страны-участницы саммита Восточной Азии являются частью этого региона. ВВП региона в этом году достигнет 65,8 трлн долларов США. В ближайшие три года он, по оценкам, достигнет 95,6 трлн долларов США. Это идеальная платформа для экономического сотрудничества. Это уникальная сила, не имеющая себе равных», — добавила Ретно Марсуди.