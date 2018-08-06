СКР: Киев не хочет делиться с РФ информацией об убийстве журналиста Стенина

Москва, , 09:48 — REGNUM Украинская сторона наверняка обладает подробной информацией об убийстве в Донбассе журналиста Андрея Стенина, однако предоставлять её России не торопится, ограничиваясь лишь отписками. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе СКР 6 августа.

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«На все направленные Следственным комитетом запросы о правовой помощи в компетентные органы Украины с просьбой предоставить информацию об военнослужащих, которые могут быть причастны к этому преступлению, были получены лишь формальные ответы. Результаты украинского расследования по фактам убийств журналистов российской стороне также не известны», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Петренко добавила, что следственные органы продолжат собирать доказательственную базу, а также устанавливать лиц, которые могут располагать значимой информацией об обстоятельствах преступления против российского журналиста и мирных граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский журналист, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб в районе Донецка в Донбассе, где он находился в служебной командировке, в августе 2014 года. По данным следствия, вечером 6 августа колонна из автомобилей, в одном из которых находился Стенин, была обстреляна военнослужащими 79-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Огонь вёлся из танка и БМП.

Тогда было уничтожено свыше десятка автомобилей колонны с гражданскими лицами. Выжить удалось единицам. По свидетельству очевидцев, по колонне стреляли военнослужащие с нашивкой на форме в виде украинского флага, а танки принадлежали Национальной гвардии Украины. После осмотра украинские военнослужащие сожгли автомобили, чтобы скрыть следы своего преступления, заявили в СКР.

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