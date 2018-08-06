Депутат Госдумы: Сигал – сильный человек и патриот

Цитата из к/ф «Контракт на убийство». реж Киони Ваксман. 2016. Румыния

Москва, , 09:33 — REGNUM В Госдуме не видят ничего необычного в назначении актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям.

«Я знаю Стивена. Это сильный, справедливый и мудрый человек. Настоящий патриот Америки, который при этом искренне любит Россию и русских. И ничего необычного в этом нет», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сигал родился в США, в ноябре 2016 года получил российское гражданство.

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