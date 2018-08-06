Понедельник, 6 Августа 2018 года
09:59:28 МСК

Депутат Госдумы: Сигал – сильный человек и патриот

Политика

Актер стал спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям

Депутат Госдумы: Сигал – сильный человек и патриот
Цитата из к/ф «Контракт на убийство». реж Киони Ваксман. 2016. Румыния
Стивен Сигал

Москва, 6 августа 2018, 09:33 — REGNUM  В Госдуме не видят ничего необычного в назначении актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям.

«Я знаю Стивена. Это сильный, справедливый и мудрый человек. Настоящий патриот Америки, который при этом искренне любит Россию и русских. И ничего необычного в этом нет», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сигал родился в США, в ноябре 2016 года получил российское гражданство.

Читайте ранее в этом сюжете: Сигал о назначении на пост спецпредставителя МИД РФ: «Я глубоко польщен»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить