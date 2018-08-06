Спор на $2 млрд: Вексельберг обвинил бывшего российского сенатора во лжи

Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, требующий у бизнесменов Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника $2 млрд за продажу ТНК-ВР, мог обманывать суд, сообщает 6 августа РБК.

Так, 30 июля юристы Вексельберга и Блаватника подали в суд Нью-Йорка в США новое ходатайство, указывающее, что Лебедев вводил суд в заблуждение.

По их данным, бывший сенатор заявлял об отсутствии связей с компанией Coral Petrolium, которая в 2003 году получила от бизнесменов $600 млн в качестве оплаты косвенной доли Лебедева в Тюменской нефтяной компании (ТНК) до ее объединения с British Petroleum (BP) в России.

Однако экс-сенатор уверял, что Вексельберг и Блаватник с ним не расплатились, поскольку он не имел никакого отношения к ТНК-ВР.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Лебедев оказался в центре скандала, подав судебный иск к Вексельбергу и Блаватнику. Предметом судебного спора стали выплаты компенсации $2 млрд за долю от продажи компании ТНК-BP.

Бывший сенатор мог получить $1,1 млрд дивидендов от ТНК-BP, если бы не продал вексель, который обеспечивал ему право на дивиденды, за $600 млн в 2003 году совладельцам ТНК Вексельбергу и Блаватнику.

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