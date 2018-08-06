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Сигал о назначении на пост спецпредставителя МИД РФ: «Я глубоко польщен»

Политика

«Я отношусь к этой почести очень серьезно»

Сигал о назначении на пост спецпредставителя МИД РФ: «Я глубоко польщен»
Цитата из к/ф «В осаде». реж Эндрю Дэвис. 1992. США
Стивен Сигал

Вашингтон, 6 августа 2018, 08:57 — REGNUM  Американский актер Стивен Сигал на странице в соцсети Twitter сообщил, что он серьезно относится к полученной им должности в МИД Российской Федерации.

«Я глубоко польщен назначением на должность спецпредставителя МИД России…, — написал актер. — Я отношусь к этой почести очень серьезно».

Сигал выразил надежду, что его назначение на должность спецпредставителя МИД РФ поможет «добиться мира, гармонии и позитивных результатов в мире».

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа получивший гражданство России актер Стивен Сигал был назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

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