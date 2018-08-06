Сигал о назначении на пост спецпредставителя МИД РФ: «Я глубоко польщен»

Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Американский актер Стивен Сигал на странице в соцсети Twitter сообщил, что он серьезно относится к полученной им должности в МИД Российской Федерации.

«Я глубоко польщен назначением на должность спецпредставителя МИД России…, — написал актер. — Я отношусь к этой почести очень серьезно».

Сигал выразил надежду, что его назначение на должность спецпредставителя МИД РФ поможет «добиться мира, гармонии и позитивных результатов в мире».

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа получивший гражданство России актер Стивен Сигал был назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Читайте также: Экс-посол США в РФ в отчаянии от нового назначения актёра Сигала

Читайте развитие сюжета: Депутат Госдумы: Сигал – сильный человек и патриот