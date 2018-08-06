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Первый гиперзвуковой летательный аппарат успешно испытали в Китае

Политика

Эксперты утверждают, что аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему ПРО

Пекин, 6 августа 2018, 08:56 — REGNUM  В Китае прошли испытания первого в истории страны гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2, способного развивать скорость до 6 махов (свыше 7,1 тыс. км/ч). Об этом пишет газета Global Times. Их провела Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий на полигоне на северо-западе страны 3 августа.

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Xingkong-2, разработаный специалистами китайской Академии аэрокосмической аэродинамики при китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, во время полёта перемещался по траектории, которую противнику предсказать крайне сложно. В ходе испытаний он пробыл в воздухе около 10 минут — за это время он совершил ряд манёвров на высоте 30 км, после чего приземлился в заданной точке.

«Проведённое успешное тестирование, о котором мы можем объявить общественности, свидетельствует, что Китай уже совершил технологический прорыв в области вооружений», — отметил военный эксперт Сун Чжунпин.

По его словам, летательный аппарат ещё неоднократно будет тестироваться в будущем, прежде чем будет поставлен на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

По данным военных экспертов, аппарат благодаря своей высокой скорости и непредсказуемой траектории способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в послании к Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о новых уникальных видах вооружения. В том числе глава государства представил разработанный в России гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», который не имеет аналогов в мире.

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Военно-промышленный комплекс
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