В Дагестане сменили министра печати и информации

Махачкала, , 08:51 — REGNUM В Дагестане назначен новый руководитель министерства печати и информации республики. Вместо исполнявшего обязанности министра Рашида Акавова на эту должность назначен Сергей Снегирев. Указ об этом врио главы региона Владимир Васильев подписал 3 августа, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ранее Снегирев занимал должность исполнителя обязанности заместителя министра — начальника управления минпечати Дагестана. Стоит отметить, что Рашид Акавов, был назначен руководителем ведомства еще в феврале 2017 года. С приходом нового премьер-министра Артема Здунова он оставался руководителем минпечати с приставкой врио.