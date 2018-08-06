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В Дагестане сменили министра печати и информации

Политика

Пост министра доверили бывшему заместителю главы ведомства

Махачкала, 6 августа 2018, 08:51 — REGNUM  В Дагестане назначен новый руководитель министерства печати и информации республики. Вместо исполнявшего обязанности министра Рашида Акавова на эту должность назначен Сергей Снегирев. Указ об этом врио главы региона Владимир Васильев подписал 3 августа, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ранее Снегирев занимал должность исполнителя обязанности заместителя министра — начальника управления минпечати Дагестана. Стоит отметить, что Рашид Акавов, был назначен руководителем ведомства еще в феврале 2017 года. С приходом нового премьер-министра Артема Здунова он оставался руководителем минпечати с приставкой врио.

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