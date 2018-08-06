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В китайской провинции Цзянси назначен врио губернатора

Политика

Им стал И Ляньхун

Наньчан, Китай, 6 августа 2018, 08:50 — REGNUM  И Ляньхун был назначен в качестве вице-губернатора и временно исполняющего обязанности губернатора провинции Цзянси, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

И, родившийся в 1959 году, является уроженцем провинции Хунань. Он работал в правительствах Хунань и Ляонин, прежде чем поступить на госслужбу в роли заместителя руководителя КПК по провинции Цзянси в июле 2018 года. Законодательный орган провинции также принял отставку Лю Ци, который был губернатором региона с сентября 2016 года.

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Напомним, что в марте 2018 года бывший губернатор провинции Лю Ци также был назначен секретарем Комитета КПК по провинции Цзянси. Кроме того, ИА REGNUM сообщало, что бывший вице-губернатор провинции Цзянси Ли Ихуан был исключен из рядов КПК и снят со всех занимаемых должностей в связи с нарушением партийных норм и правил.

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Политика Китая
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