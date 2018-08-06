Госсекретарь США заявил о желании Трампа сделать Иран «нормальной страной»

Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Соединенные Штаты Америки намерены строго соблюдать санкционный режим против Ирана до тех пор, пока Тегеран не сменит свой курс, сообщает Associated Press со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

При этом, по его словам, американский лидер Дональд Трамп открыт к диалогу с Ираном, однако для этого Тегерану необходимо совершить «большие перемены». Также Помпео отметил, что глава Белого дома намерен заставить Иран «вести себя как нормальные страны».

Напомним, ранее госсекретарь США заявил, что Иран «плохо относится к своим людям, что в итоге вылилось в террор», и назвал Тегеран крупнейшим в мире государственным спонсором терроризма.

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