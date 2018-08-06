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Эво Моралес: За год США завербовали восемь латиноамериканских президентов

Политика

Президент Боливии опубликовал хронологию агрессии Вашингтона против правительства Венесуэлы

Эво Моралес: За год США завербовали восемь латиноамериканских президентов
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Ла-Пас, 6 августа 2018, 08:35 — REGNUM  Президент Боливии Эво Моралес восстановил хронологию деятельности руководства США в Латинской Америке, направленной против правительства Венесуэлы. Размышления президента опубликованы на его странице в Twitter 5 августа.

«В последние 12 месяцев вице-президент США Майк Пенс совершил три поездки в Латинскую Америку, чтобы встретиться по меньшей мере с восемью президентами, от которых он потребовал поддержки для военной интервенции против нашего брата, президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это приготовления империи к перевороту», — подытожил Моралес.

Ранее Моралес осудил «трусливое нападение империи» на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Напомним, при покушении на жизнь Мадуро 4 августа при помощи нагруженных взрывчаткой дронов пострадали семеро военных.

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США и Боливия
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