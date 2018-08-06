Во Франции введен запрет на наиболее загрязняющие транспортные средства

Париж, , 08:28 — REGNUM В Париже, Страсбурге, Лионе и департаменте Изер в понедельник, 6 августа, могут циркулировать только наименее загрязняющие транспортные средства, сообщает Europe1.

Пик загрязнения озоном, влияющий на Иль-де-Франс, долину Роны и восточную часть страны, должен продолжаться в понедельник под воздействием тепловой волны.

По данным Airparif, в Иль-де-Франс качество воздуха будет особенно плохим в понедельник, 6 августа. Уровень озона будет колеблется между 190 и 220 микрограммами на куб. м.

Префект полиции, таким образом, «решил установить дифференцированное движение на территории метрополии. Транспортные средства с отметкой 4 и 5 Crit'air запрещены в понедельник, 6 августа, и до дальнейшего уведомления.

Напомним, что во Франции система защиты окружающей среды от вредных выбросов транспортных средств (виньетка под названием «Crit"Air») начала действовать с 1 июля 2016 года. С помощью виньетки можно определить уровень загрязнения, выделяемого автомобилем. Всего было введено шесть виньеток: экотранспорт и далее под номерами от 1 до 5, где 1 — наиболее чистый, а 5 — наиболее загрязняющие транспортные средства.