Охотники за «секретами» F-35 взломали аккаунт военнослужащей британских ВВС

Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Хакеры через аккаунт в приложении для знакомств Tinder служащей королевских ВВС Великобритании (RAF) пытались выведать информацию об истребителе-бомбардировщике пятого поколения F-32 Lightning II. Получив доступ к учётной записи женщины, злоумышленники от её имени предприняли попытку подружиться с другими служащими RAF, чтобы через них добраться до заветных сведений о крылатой машине, пишет The Times.

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Министерство обороны подтвердило факт взлома, который был осущёствлён на прошлой неделе, заявив, что конфиденциальная информация о F-35 не была раскрыта. В RAF заверили, что хакерам удалось получить лишь малую долю информации благодаря своевременно принятым мерам и проведённому расследованию.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1026045191009054720

Напомним, Великобритания намерена приобрести 138 единиц истребителей пятого поколения F-35, производящихся в США. Общая сумма сделки оценивается в 9 миллиардов фунтов.

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Task and Purpose: у истребителя F-35 ВВС США «русские корни»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Великобритания выразили обеспокоенность по поводу возможной утёчки «секретов» F-35. По мнению экспертов, тщательно охраняемые секретные технологии, с помощью которых США разрабатывали многофункциональный истребитель пятого поколения F-35, могут стать доступны России. Иинформация об уязвимостях американского истребителя может попасть в Москву после покупки Турцией и американских F-35, и российских ЗРК С-400, и одновременного использования обеих систем. Как отметил сенатор Крис Ван Холлен, передача Анкаре F-35 одновременно с С-400 «поставит под угрозу национальную безопасность США» и их союзников. Аналогичного мнения придерживаются в парламенте Великобритании.

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