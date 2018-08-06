В покушении на Мадуро использовалась взрывчатка С4

Каракас, , 08:28 — REGNUM 6 августа телеканал TeleSur опубликовал подробности покушения на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро, совершенного 4 августа во время парада в Каракасе.

Попытка покушения произошла в 17 часов по местному времени. Для атаки использовались два дрона модели DJIM600, каждый из которых был нагружен одним килограммом взрывчатого вещества C4. Один из дронов поднялся над президентской трибуной, где должен был активироваться дистанционно. Другой взорвался внутри находившегося поблизости здания, не причинив серьезного ущерба.

Возбуждено дело о терроризме и неудачной попытке убийства главы государства. Всего арестованы шесть подозреваемых. Один из них ранее уже отбывал тюремное заключение за участие в актах насилия в 2014 году, другой — участник теракта на военной базе Форт Парамакай (штат Карабобо), совершенного в 2017.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Колумбии возложили ответственность за попытку убийства Николаса Мадуро на США и Колумбию. При взрыве пострадали 7 военных, никто из высокопоставленных чиновников ранений не получил.

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