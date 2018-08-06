Премьер-министр Японии намерен лично встретиться с Ким Чен Ыном

Хиросима, Япония, , 08:13 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует в ближайшее время лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом, как передает Kyodo, сообщил сам глава японского правительства на пресс-конференции в Хиросиме.

По его словам, он хотел бы наладить диалог с главой КНДР, чтобы решить проблему ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

4 августа агентство Reuters со ссылкой на секретный доклад Организации Объединенных Наций (ООН) сообщило, что в нарушение санкций ООН Северная Корея продолжает работать над ядерной и ракетной программами.

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