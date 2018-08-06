МИД Франции призывает пролить свет на события в Ходейде

Ходейда, Йемен, , 08:00 — REGNUM Франция осуждает взрывы, которые произошли в непосредственной близости к главной больнице в городе Ходейда 2 августа и оставили много жертв среди мирных жителей, сообщает МИД Франции.

Французская сторона призывает пролить свет на эти события.

Франция напоминает, что уважение международного гуманитарного права, и, в частности, защита гражданских лиц и медицинского персонала, является обязательством, возложенным на все стороны.

МИД Франции вновь заявляет о своей полной поддержке специального посланника ООН Мартина Гриффитса и приветствует объявление об открытии межафганских переговоров в Женеве 6 сентября 2018 года. Только политическое решение остановит ухудшение гуманитарной ситуации, ситуации в области здравоохранения и продовольствия в Йемене.