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Николас Мадуро поблагодарил всех, кто его поддержал в минуту опасности

Политика

Венесуэла не сойдет с пути строительства социализма из-за покушения 4 августа

Николас Мадуро поблагодарил всех, кто его поддержал в минуту опасности
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 6 августа 2018, 08:33 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил всех, кто проявил солидарность с ним после покушения. Слова благодарности он опубликовал на своей странице в Twitter 5 августа.

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«Благодарю народы и правительства мира, которые высказались против покушения на мою жизнь. Венесуэла продолжит переход к демократическому, независимому и социалистическому пути», — написал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, во время парада 4 августа на президента Венесуэлы было совершено нападение при помощи дронов, нагруженных взрывчаткой. Власти страны заявили о причастности США и Колумбии к попытке убийства Мадуро.

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