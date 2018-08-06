Послу Канады в Саудовской Аравии дали сутки, чтобы тот покинул страну

Эр-Рияд, , 07:39 — REGNUM Власти Саудовской Аравии объявили посла Канады персоной нон грата. Дипломату дали сутки на то, чтобы он покинул страну. Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

Кроме того, официальный Эр-Рияд отзывает из Оттавы для консультаций посла, а также замораживает новые торговые и инвестиционные связи с Канадой.

По данным МИД Саудовской Аравии, данные меры Эр-Рияд принял после того, как Оттава призвала освободить задержанных в королевстве гражданских активисток.

Как передавало ИА REGNUM, две активистки, «сражающиеся» за права женщин, были арестованы в Саудовской Аравии 2 августа. Речь идет о Самар Бадави и Нассима аль-Садах.

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