МИД Франции прокомментировал первый тур выборов в Мали

Бамако, , 07:31 — REGNUM После публикации результатов первого раунда президентских выборов в Республике Мали, Западная Африка, состоявшихся 29 июля, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поздравил всех кандидатов, особенно Ибрагима Бубакар Кеита и Сумаила Сиссе, сообщает МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан также выражает свою признательность всем кандидатам, которые принимали участие в этом голосовании, имеющем важное значение для демократии и суверенитета Мали.

Глава МИД Франции отдает дань уважения народу Мали, который проголосовал спокойно и достойно. Он высоко оценивает приверженность всех тех, кто участвует в организации и обеспечении избирательных участков, иногда в сложных и опасных условиях. Их действия были решающими в обеспечении демократического процесса.

Франция призывает поддерживать дух диалога и ответственности в ходе подготовки и проведения второго тура выборов, намеченного на 12 августа 2018 года, и настаивает на надлежащем рассмотрении рекомендаций, сделанных различными наблюдателями за выборами после первого тура.