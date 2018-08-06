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МИД Франции прокомментировал первый тур выборов в Мали

Политика

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан поздравил всех кандидатов, особенно Ибрагима Бубакар Кеита и Сумаила Сиссе

МИД Франции прокомментировал первый тур выборов в Мали
Darwinek
Карта-флаг Мали

Бамако, 6 августа 2018, 07:31 — REGNUM  После публикации результатов первого раунда президентских выборов в Республике Мали, Западная Африка, состоявшихся 29 июля, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поздравил всех кандидатов, особенно Ибрагима Бубакар Кеита и Сумаила Сиссе, сообщает МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан также выражает свою признательность всем кандидатам, которые принимали участие в этом голосовании, имеющем важное значение для демократии и суверенитета Мали.

Глава МИД Франции отдает дань уважения народу Мали, который проголосовал спокойно и достойно. Он высоко оценивает приверженность всех тех, кто участвует в организации и обеспечении избирательных участков, иногда в сложных и опасных условиях. Их действия были решающими в обеспечении демократического процесса.

Франция призывает поддерживать дух диалога и ответственности в ходе подготовки и проведения второго тура выборов, намеченного на 12 августа 2018 года, и настаивает на надлежащем рассмотрении рекомендаций, сделанных различными наблюдателями за выборами после первого тура.

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Политическая жизнь Франции
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