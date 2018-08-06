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Посольство РФ обвинило госдеп США в «мегафонной дипломатии»

Политика

В посольстве также призвали американских коллег сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по нормализации отношений между двумя странами

Посольство РФ обвинило госдеп США в «мегафонной дипломатии»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Конгресс США

Вашингтон, 6 августа 2018, 07:23 — REGNUM  Государственный департамент США скатывается к «мегафонной дипломатии» и раскручивает тему «вмешательства России» в собственных интересах, говорится на сайте посольства РФ в Вашингтоне.

Таким образом в посольстве прокомментировали сообщение официального представителя Госдепа Хезер Науэрт, которая ранее заявила о вызове в американское внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова.

«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — говорится в сообщении.

В посольстве также призвали американских коллег сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по стабилизации и нормализации отношений между РФ и США.

Напомним, ранее Науэрт на своей странице в Twitter заявила, что помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл вызвал Жирнова в госдеп в связи с якобы «агрессивной пропагандой» в социальных сетях.

По ее словам, Вашингтон намерен «получить ответ на попытки Кремля использовать аккаунты в соцсетях для продвижения насилия и раскола в США».

Читайте ранее в этом сюжете: Временного поверенного в делах РФ вызвали в Госдеп США

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Российско-американские отношения
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