К борьбе за кресло главы Якутска допущены девять человек

Якутск, , 06:54 — REGNUM Трое из двенадцати желающих стать кандидатами в мэры Якутска выбыли из предвыборной гонки, в том числе оба самовыдвиженца. В итоге бороться за победу на выборах главы столицы республики будут девять кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных городской избирательной комиссии.

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Собранные предпринимателем Олегом Желниным подписи избирком забраковал. Второй претендент в главы, баллотировавшийся без партийной поддержки, сотрудник республиканской больницы №2 Михаил Лукин сам снялся с выборов. Депутата Госсобрания региона Владимира Фёдорова, напомним, отозвала выдвигавшая его партия «Родина».

Удостоверения кандидатов в мэры от избиркома получили спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин («Партия ветеранов России»).

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Фёдоров не будет участвовать в выборах главы Якутска из-за неких договорённостей «Родины», считает политолог Виталий Обедин. Эксперт называл Фёдорова тем кандидатом, который должен был сделать выборы в главы Якутска напряжёнными и конкурентными, отмечая, что «власть в городе не должна передаваться, как надкушенный бутерброд».

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По информации газеты «Коммерсантъ», лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв настаивал в телефонном разговоре с Владимиром Фёдоровым, чтобы он снялся с выборов мэра Якутска по своему заявлению. Если этого не случится, предупреждал он Фёдорова, партия отзовёт его сама. По словам Журавлёва, причиной такого решения стали достигнутые договорённости.

«Если вкратце, «Родина» слила Владимира Федорова с выборов мэра. Переговоры от имени руководства республики вёл Андрей Федотов. Недавно Айсен Николаев своим указом назначил его постпредом Якутии в Москве. Я не знаю, сколько денег и мандатов Гордумы было обещано, но депутату Госдумы РФ, лидеру партии «Родина» Алексею Журавлёву, похоже, обещанного хватило. Чтобы переговоры имели вес, местную «Родину» предварительно прокатили на выборах в Госсобрание республики, после чего и предложили, видимо, вариант: деньги и Гордума — и вы «кидаете» Фёдорова, или ничего, а Фёдорова мы и так сломаем. Прагматичный Алексей Журавлёв предпочел соратника, с которым встречался накануне выборов в Москве, сдать. Помогли ему в этом представители местной «Родины» — Алексей Лаптев и Олег Маклашов», — пояснял Виталий Обедин.