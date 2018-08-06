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Украина обвинила Россию в отпугивании кораблей от своих портов

Политика

Москва специально «дестабилизирует» ситуацию, утверждают в Киеве

Украина обвинила Россию в отпугивании кораблей от своих портов
Foreman 1982
Бердянский порт

Киев, 6 августа 2018, 06:00 — REGNUM  Корабли стали реже заходить в украинские порты из-за Крымского моста и российских военно-морских сил в Азовском море. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, количество заходов кораблей в порты Бердянска и Мариуполя сократилось на 10%. Прямые убытки составляют сотни миллионов гривен, косвенные — в разы больше.

Из-за действий российской стороны суда простаивают перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море. Москва специально «дестабилизирует» ситуацию, утверждает он.

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