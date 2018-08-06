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Трамп не беспокоится из-за встречи сына с юристом Весельницкой

Политика

Это полностью сфабрикованная информация, отметил глава США

Трамп не беспокоится из-за встречи сына с юристом Весельницкой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 6 августа 2018, 04:43 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не испытывает беспокойства из-за того, что его сын Дональд Трамп — младший встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой. Об этом говорится в сообщении Трампа в Twitter.

СМИ лгут, когда пишут о взволнованности за судьбу сына. Это полностью сфабрикованная информация, отметил глава США.

«Эта встреча предназначалась для получения информации об оппоненте и была совершенно законной», — написал Трамп, имея в виду свою соперницу на президентских выборах — бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Трамп добавил, что подобные встречи являются традиционными. Он подчеркнул, что не знал о встрече, которая так и не принесла результатов.

Как сообщало ИА REGNUM в июне 2016 года Дональд Трамп — младший встретился с адвокатом из России Натальей Весельницкой в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. Сын главы США признался, что хотел получить компромат на Клинтон.

Эти переговоры, по мнению противников Трампа, подтверждают версию о связях его предвыборного штаба с Москвой. Такие утверждения российские власти, как и сам Трамп, не раз опровергали.

Читайте ранее в этом сюжете: В США опубликованы документы о встрече сына Трампа с юристом из РФ

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