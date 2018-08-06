Сильнейшее за 300 лет наводнение на северо-западе Китая: десятки жертв

Урумчи, Китай, , 04:31 — REGNUM Двадцать человек стали жертвами наводнения, вызванного проливными дождями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Еще восемь человек все еще числятся пропавшими без вести после того, как мощнейшие ливни обрушились на городок Циньчэн, начиная с 6:00 по местному времени 31 июля, сообщили местные власти. Более 8,7 тыс. домов, фермерских земель, дорог, железнодорожных линий, объектов инфраструктуры электроснабжения и связи были повреждены паводками. Всего за один час ливень достиг силы 110 мм осадков, побив предыдущий рекорд для этой местности в 52,4 мм, сообщили власти.

Эксперты отмечают, что паводки запустили частичный прорыв водохранилищ в связи с тем, что вода поступала в них со скоростью 1,848 тыс. кубометров в секунду, троекратно превысив предусмотренный максимум в 537 кубометров в секунду. Дамбы были готовы выдержать любой паводок, но не готовы противостоять сильнейшему за 300 лет наводнению.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские спасатели направили грузы для борьбы с паводком в Синьцзяне