Трамп: Тушить пожары в Калифорнии мешает закон

Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Лесные пожары распространяются по штату Калифорния из-за несовершенных законов. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, природоохранное законодательство не позволяет эффективно использовать большие объемы воды, к которой есть беспрепятственный доступ. Из-за этого растет площадь лесных пожаров, ситуация в регионе усугубляется.

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Трамп добавил, что остановить распространение огня можно путем вырубки деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары бушуют на севере американского штата Калифорния с начала июля. По последним данным, стихийное бедствите унесло жизни восьми человек.

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