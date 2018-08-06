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Трамп: Тушить пожары в Калифорнии мешает закон

Политика

Площадь лесных пожаров растёт

Трамп: Тушить пожары в Калифорнии мешает закон
Иллюстрация: U.S. Department of Agriculture
Лесной пожар

Вашингтон, 6 августа 2018, 04:28 — REGNUM  Лесные пожары распространяются по штату Калифорния из-за несовершенных законов. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, природоохранное законодательство не позволяет эффективно использовать большие объемы воды, к которой есть беспрепятственный доступ. Из-за этого растет площадь лесных пожаров, ситуация в регионе усугубляется.

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Трамп добавил, что остановить распространение огня можно путем вырубки деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары бушуют на севере американского штата Калифорния с начала июля. По последним данным, стихийное бедствите унесло жизни восьми человек.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN: Пожар в Калифорнии мог начаться из-за лопнувшего колеса

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Лесные пожары — 2018
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