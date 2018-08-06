Рейтинги управленческой казахстанской элиты накануне перемен

Марат Шибутов, , 20:38 — REGNUM

Общественный фонд «Стратегия» Гульмиры Илеуовой опкбликовал рейтинг элиты за 2-й квартал 2018 года. В рейтинг сейчас входит 48 человек — самая верхняя часть казахстанской элиты, которые оцениваются по авторитетности, эффективности и перспективности. Оценщиком тут служит «коллективный разум» 30−35 казахстанских экспертов, многие из которых дополнительно к анализу имеют еще и разного рода инсайд о ситуации внутри элиты.

Почему рейтинг за 2-й квартал достаточно важен? Дело в том, что обычно в сентябре ожидаются кадровые перестановки, и поэтому какое положение заняли элитарии накануне перемен — достаточно важно.

С полным рейтингом можно познакомиться ниже, но я лучше сделаю оценку первых 15 мест данного рейтинга. Но сначала крайне интересно, кто в самом рейтинге. Интересно, что в данном рейтинге не упоминаются должности — потому что политический вес человека часто не зависит от его текущей должности, а определяется целым рядом других факторов. Более того, часто вес самого ведомства зависит от политического веса его руководителя.

Но сначала — как распределились должности. Я их специально написал в таблицу, чтобы было понятней для иностранных читателей. Так вот, первые 15 мест рейтинга управленческой элиты Казахстана представлены:

3 представителями центральных исполнительных органов — Адильбеком Джаксыбековым, Имангали Тасмагамбетовым и Аскаром Маминым 3 представителями силовых органов — Каримом Масимовым, Кайратом Кожамжаровым и Аликом Шпекбаевым 3 представителями парламента — Нурланом Нигматулиным, Даригой Назарбаевой, Касым-Жомартом Токаевым 2 представителями местных исполнительных органов — Бауыржаном Байбеком и Асетом Исекешевым 2 представителями бизнеса — Тимуром Кулибаевым и Булатом Утемуратовым 1 представителем квазигосударственного сектора — Ахметжаном Есимовым 1 представителем общественного фонда, связанного с государством — Нуртаем Абыкаевым

Интересно, что среди первых 15 элитариев нет ни одного министра — только один первый вице-премьер. Это говорит о том, что с правительством у нас сейчас большие проблемы. К примеру, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, который был в первом квартале на 12-м месте, во втором квартале оказался уже на 20-м месте. Недавно президент Назарбаев назвал работу правительства «аморфной», а значит, мнение экспертов вполне совпадает с видением высшего руководства страны.

Также интересно, что его заместитель Аскар Мамин находится на 15-м месте, что показывает кадровые перспективы — уже несколько раз премьер-министром становился бывший первый вице-премьер. В перспективе гипотетическое назначение Мамина на должность премьер-министра еще усилит и Карима Масимова — они дружат уже долгое время, еще со школы.

Нуртай Абыкаев, который был сенатором до июля 2017 года, показал, что его еще рано списывать со счетов, и вернулся в большую политику в мае 2018 года как глава фонда соотечественников, который будет заниматься гуманитарной работой с казахами, живущими вне Казахстана. Тут важен не столько формальный статус, сколько показатель возвращения в реальную политику.

На 12-е место продвинулся Алик Шпекбаев. Он, в отличие от многих нынешних чиновников, умеет говорить не просто с народом, но и с гражданским обществом и международными организациями. Это очень редкое сейчас качество. Также он постоянно демонстрирует положительные результаты своей работы, и это тоже дорогого стоит.

4-е и 5-е места заняли два политических тяжеловеса и долгожителя казахстанской политики — Ахметжан Есимов и Имангали Тасмагамбетов. Первый весьма успешно превращает в ФНБ «Самрук-Казына» в нормальный суверенный фонд, а не как раньше «семь рук у казана» — улучшил процедуру закупок, привлекает к закупкам малый и средний бизнес, оптимизирует структуру. Для таких действий требуются огромные дипломатические таланты — ведь в фонде переплетаются интересы всей казахстанской элиты.

Имангали Тасмагамбетов успешно решает вопросы казахстано-российских отношений. Его главная цель в том, чтобы медийные истерики и вбросы не мешали нормальному взаимоотношению двух стран. И это очень сложная задача, которая станет еще сложнее.

Вот такие интересные вещи происходят в элите Казахстана. Подождем, к чему они приведут в сентябре.

Сравнение рейтингов 1 и 2 кварталов 2018 года — первые 15 мест

№ 2 квартал 1 квартал ФИО Итог ФИО Итог 1 Масимов К.К. Председатель КНБ 5,36 Масимов К.К. 5,38 2 Джаксыбеков А.Р. Руководитель АП 4,83 Джаксыбеков А.Р. 4,79 3 Кулибаев Т.А. Председатель президиума НПП, миллиардер 4,68 Кулибаев Т.А. 4,69 4 Тасмагамбетов И.Н. Посол в России 4,68 Есимов А.С. 4,67 5 Есимов А.С. Председатель ФНБ «Самрук-Казына» 4,67 Тасмагамбетов И. 4,58 6 Кожамжаров К.П. Генеральный прокурор 4,36 Исекешев А.О. 4,43 7 Нигматулин Н.З. Председатель Мажилиса 4,32 Нигматулин Н.З. 4,39 8 Исекешев А.О. Аким Астаны 4,20 Назарбаева Д.Н. 4,35 9 Назарбаева Д.Н. Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената 4,17 Кожамжаров К.П. 4,30 10 Байбек Б.К. Аким Алматы 4,14 Мамин А.У. 4,03 11 Токаев К.К. Председатель Сената 4,12 Токаев К.К. 3,97 12 Шпекбаев А.Ж. Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции 4,08 Сагинтаев Б.А. 3,96 13 Утемуратов Б.Ж. Миллиардер 4,08 Бисембаев А.А.* 3,94 14 Абыкаев Н.А. Президент некоммерческого акционерного общества «Отандастар қоры» (Фонд соотечественников) 4,00 Утемуратов Б.Д. 3,92 15 Мамин А.У. Первый заместитель премьер-министра 3,97 Байбек Б.К. 3,91

* — управляющий делами президента

Рейтинг управленческой элиты Казахстана (2-й квартал 2018 г.)

№ ФИО Итог Авторитетность Эффективность Перспективность 1 Масимов К.К. 5,36 5,68 5,05 5,36 2 Джаксыбеков А.Р. 4,83 5,18 4,50 4,82 3−4 Кулибаев Т.А. 4,68 4,95 4,32 4,77 3−4 Тасмагамбетов И.Н. 4,68 5,27 4,77 4,00 5 Есимов А.С. 4,67 5,18 4,32 4,50 6 Кожамжаров К.П. 4,36 4,45 4,32 4,32 7 Нигматулин Н.З. 4,32 4,64 4,23 4,09 8 Исекешев А.О. 4,20 4,18 4,00 4,41 9 Назарбаева Д.Н. 4,17 4,41 3,45 4,64 10 Байбек Б.К. 4,14 3,77 3,91 4,73 11 Токаев К.К. 4,12 4,50 3,82 4,05 12 Шпекбаев А.Ж. 4,08 4,19 4,14 3,90 13 Утемуратов Б.Ж. 4,08 4,45 4,05 3,73 14 Абыкаев Н.А. 4,00 5,18 3,77 3,05 15 Мамин А.У. 3,97 3,95 3,77 4,18 16 Бисембаев А.А. 3,89 4,18 3,68 3,82 17 Асанов Ж.К. 3,79 3,82 3,82 3,73 18 Абдрахманов К.К. 3,77 3,45 4,18 3,68 19 Шукеев У.Е. 3,67 3,65 3,75 3,60 20 Сагинтаев Б.А. 3,66 4,14 3,32 3,52 21 Касымов К.Н. 3,62 4,14 3,64 3,09 22 Султанов Б.Т. 3,59 3,59 3,59 3,59 23 Жумагалиев А.К. 3,57 3,50 3,45 3,75 24 Касымбеков М.Б. 3,56 3,95 3,55 3,18 25 Досаев Е.А. 3,56 3,67 3,48 3,52 26 Мами К.А. 3,48 3,82 3,50 3,14 27 Ермекбаев Н.Б. 3,47 3,40 3,35 3,65 28 Акишев Д.Т. 3,45 3,32 3,59 3,45 29 Мынбаев С.М. 3,36 3,59 3,32 3,18 30 Бозумбаев К.А. 3,33 3,50 3,14 3,36 31 Ашимбаев М.С. 3,30 3,14 3,18 3,59 32 Жасузаков С.А. 3,21 3,33 3,29 3,00 33 Калетаев Д.А. 3,16 3,10 3,05 3,33 34 Келимбетов К.Н. 3,15 3,18 2,86 3,41 35 Сулейменов Т.М. 3,15 3,05 3,18 3,23 36 Имашев Б.М. 3,09 3,32 3,00 2,95 37 Абдрахимов Г.Р. 3,07 2,90 3,10 3,20 38 Касымбек Ж.М. 3,06 2,91 3,05 3,23 39 Абылкасымова М.Е. 3,00 2,82 2,95 3,23 40 Байжанов Г.Ж. 2,97 2,89 3,22 2,79 41 Атамкулов Б.Б. 2,95 2,95 3,05 2,86 42 Бекетаев М.Б. 2,95 2,90 3,00 2,95 43 Биртанов Е.А. 2,94 3,09 2,91 2,82 44 Абаев Д.А. 2,89 2,82 2,64 3,23 45 Годунова Н.Н. 2,88 2,84 3,11 2,68 46 Абдыкаликова Г.Н. 2,85 2,73 2,77 3,05 47 Мухамедиулы А. 2,77 2,86 2,77 2,68 48 Сагадиев Е.К. 2,48 2,41 2,45 2,59

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