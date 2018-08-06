Рейтинги управленческой казахстанской элиты накануне перемен

Марат Шибутов, 6 августа 2018, 20:38 — REGNUM
Общественный фонд «Стратегия» Гульмиры Илеуовой опкбликовал рейтинг элиты за 2-й квартал 2018 года. В рейтинг сейчас входит 48 человек — самая верхняя часть казахстанской элиты, которые оцениваются по авторитетности, эффективности и перспективности. Оценщиком тут служит «коллективный разум» 30−35 казахстанских экспертов, многие из которых дополнительно к анализу имеют еще и разного рода инсайд о ситуации внутри элиты.
Почему рейтинг за 2-й квартал достаточно важен? Дело в том, что обычно в сентябре ожидаются кадровые перестановки, и поэтому какое положение заняли элитарии накануне перемен — достаточно важно.
С полным рейтингом можно познакомиться ниже, но я лучше сделаю оценку первых 15 мест данного рейтинга. Но сначала крайне интересно, кто в самом рейтинге. Интересно, что в данном рейтинге не упоминаются должности — потому что политический вес человека часто не зависит от его текущей должности, а определяется целым рядом других факторов. Более того, часто вес самого ведомства зависит от политического веса его руководителя.
Но сначала — как распределились должности. Я их специально написал в таблицу, чтобы было понятней для иностранных читателей. Так вот, первые 15 мест рейтинга управленческой элиты Казахстана представлены:
- 3 представителями центральных исполнительных органов — Адильбеком Джаксыбековым, Имангали Тасмагамбетовым и Аскаром Маминым
- 3 представителями силовых органов — Каримом Масимовым, Кайратом Кожамжаровым и Аликом Шпекбаевым
- 3 представителями парламента — Нурланом Нигматулиным, Даригой Назарбаевой, Касым-Жомартом Токаевым
- 2 представителями местных исполнительных органов — Бауыржаном Байбеком и Асетом Исекешевым
- 2 представителями бизнеса — Тимуром Кулибаевым и Булатом Утемуратовым
- 1 представителем квазигосударственного сектора — Ахметжаном Есимовым
- 1 представителем общественного фонда, связанного с государством — Нуртаем Абыкаевым
Интересно, что среди первых 15 элитариев нет ни одного министра — только один первый вице-премьер. Это говорит о том, что с правительством у нас сейчас большие проблемы. К примеру, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, который был в первом квартале на 12-м месте, во втором квартале оказался уже на 20-м месте. Недавно президент Назарбаев назвал работу правительства «аморфной», а значит, мнение экспертов вполне совпадает с видением высшего руководства страны.
Также интересно, что его заместитель Аскар Мамин находится на 15-м месте, что показывает кадровые перспективы — уже несколько раз премьер-министром становился бывший первый вице-премьер. В перспективе гипотетическое назначение Мамина на должность премьер-министра еще усилит и Карима Масимова — они дружат уже долгое время, еще со школы.
Нуртай Абыкаев, который был сенатором до июля 2017 года, показал, что его еще рано списывать со счетов, и вернулся в большую политику в мае 2018 года как глава фонда соотечественников, который будет заниматься гуманитарной работой с казахами, живущими вне Казахстана. Тут важен не столько формальный статус, сколько показатель возвращения в реальную политику.
На 12-е место продвинулся Алик Шпекбаев. Он, в отличие от многих нынешних чиновников, умеет говорить не просто с народом, но и с гражданским обществом и международными организациями. Это очень редкое сейчас качество. Также он постоянно демонстрирует положительные результаты своей работы, и это тоже дорогого стоит.
4-е и 5-е места заняли два политических тяжеловеса и долгожителя казахстанской политики — Ахметжан Есимов и Имангали Тасмагамбетов. Первый весьма успешно превращает в ФНБ «Самрук-Казына» в нормальный суверенный фонд, а не как раньше «семь рук у казана» — улучшил процедуру закупок, привлекает к закупкам малый и средний бизнес, оптимизирует структуру. Для таких действий требуются огромные дипломатические таланты — ведь в фонде переплетаются интересы всей казахстанской элиты.
Имангали Тасмагамбетов успешно решает вопросы казахстано-российских отношений. Его главная цель в том, чтобы медийные истерики и вбросы не мешали нормальному взаимоотношению двух стран. И это очень сложная задача, которая станет еще сложнее.
Вот такие интересные вещи происходят в элите Казахстана. Подождем, к чему они приведут в сентябре.
Сравнение рейтингов 1 и 2 кварталов 2018 года — первые 15 мест
№
2 квартал
1 квартал
ФИО
Итог
ФИО
Итог
|1
|Масимов К.К.
Председатель КНБ
5,36
|Масимов К.К.
5,38
|2
|Джаксыбеков А.Р.
Руководитель АП
4,83
|Джаксыбеков А.Р.
4,79
|3
|Кулибаев Т.А.
Председатель президиума НПП, миллиардер
4,68
|Кулибаев Т.А.
4,69
|4
|Тасмагамбетов И.Н.
Посол в России
4,68
|Есимов А.С.
4,67
|5
|Есимов А.С.
Председатель ФНБ «Самрук-Казына»
4,67
|Тасмагамбетов И.
4,58
|6
|Кожамжаров К.П.
Генеральный прокурор
4,36
|Исекешев А.О.
4,43
|7
|Нигматулин Н.З.
Председатель Мажилиса
4,32
|Нигматулин Н.З.
4,39
|8
|Исекешев А.О.
Аким Астаны
4,20
|Назарбаева Д.Н.
4,35
|9
|Назарбаева Д.Н.
Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената
4,17
|Кожамжаров К.П.
4,30
|10
|Байбек Б.К.
Аким Алматы
4,14
|Мамин А.У.
4,03
|11
|Токаев К.К.
Председатель Сената
4,12
|Токаев К.К.
3,97
|12
|Шпекбаев А.Ж.
Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции
4,08
|Сагинтаев Б.А.
3,96
|13
|Утемуратов Б.Ж.
Миллиардер
4,08
|Бисембаев А.А.*
3,94
|14
|Абыкаев Н.А.
Президент некоммерческого акционерного общества «Отандастар қоры» (Фонд соотечественников)
4,00
|Утемуратов Б.Д.
3,92
|15
|Мамин А.У.
Первый заместитель премьер-министра
3,97
|Байбек Б.К.
3,91
* — управляющий делами президента
Рейтинг управленческой элиты Казахстана (2-й квартал 2018 г.)
№
|ФИО
Итог
Авторитетность
Эффективность
Перспективность
|1
|Масимов К.К.
5,36
5,68
5,05
5,36
|2
|Джаксыбеков А.Р.
4,83
5,18
4,50
4,82
|3−4
|Кулибаев Т.А.
4,68
4,95
4,32
4,77
|3−4
|Тасмагамбетов И.Н.
4,68
5,27
4,77
4,00
|5
|Есимов А.С.
4,67
5,18
4,32
4,50
|6
|Кожамжаров К.П.
4,36
4,45
4,32
4,32
|7
|Нигматулин Н.З.
4,32
4,64
4,23
4,09
|8
|Исекешев А.О.
4,20
4,18
4,00
4,41
|9
|Назарбаева Д.Н.
4,17
4,41
3,45
4,64
|10
|Байбек Б.К.
4,14
3,77
3,91
4,73
|11
|Токаев К.К.
4,12
4,50
3,82
4,05
|12
|Шпекбаев А.Ж.
4,08
4,19
4,14
3,90
|13
|Утемуратов Б.Ж.
4,08
4,45
4,05
3,73
|14
|Абыкаев Н.А.
4,00
5,18
3,77
3,05
|15
|Мамин А.У.
3,97
3,95
3,77
4,18
|16
|Бисембаев А.А.
3,89
4,18
3,68
3,82
|17
|Асанов Ж.К.
3,79
3,82
3,82
3,73
|18
|Абдрахманов К.К.
3,77
3,45
4,18
3,68
|19
|Шукеев У.Е.
3,67
3,65
3,75
3,60
|20
|Сагинтаев Б.А.
3,66
4,14
3,32
3,52
|21
|Касымов К.Н.
3,62
4,14
3,64
3,09
|22
|Султанов Б.Т.
3,59
3,59
3,59
3,59
|23
|Жумагалиев А.К.
3,57
3,50
3,45
3,75
|24
|Касымбеков М.Б.
3,56
3,95
3,55
3,18
|25
|Досаев Е.А.
3,56
3,67
3,48
3,52
|26
|Мами К.А.
3,48
3,82
3,50
3,14
|27
|Ермекбаев Н.Б.
3,47
3,40
3,35
3,65
|28
|Акишев Д.Т.
3,45
3,32
3,59
3,45
|29
|Мынбаев С.М.
3,36
3,59
3,32
3,18
|30
|Бозумбаев К.А.
3,33
3,50
3,14
3,36
|31
|Ашимбаев М.С.
3,30
3,14
3,18
3,59
|32
|Жасузаков С.А.
3,21
3,33
3,29
3,00
|33
|Калетаев Д.А.
3,16
3,10
3,05
3,33
|34
|Келимбетов К.Н.
3,15
3,18
2,86
3,41
|35
|Сулейменов Т.М.
3,15
3,05
3,18
3,23
|36
|Имашев Б.М.
3,09
3,32
3,00
2,95
|37
|Абдрахимов Г.Р.
3,07
2,90
3,10
3,20
|38
|Касымбек Ж.М.
3,06
2,91
3,05
3,23
|39
|Абылкасымова М.Е.
3,00
2,82
2,95
3,23
|40
|Байжанов Г.Ж.
2,97
2,89
3,22
2,79
|41
|Атамкулов Б.Б.
2,95
2,95
3,05
2,86
|42
|Бекетаев М.Б.
2,95
2,90
3,00
2,95
|43
|Биртанов Е.А.
2,94
3,09
2,91
2,82
|44
|Абаев Д.А.
2,89
2,82
2,64
3,23
|45
|Годунова Н.Н.
2,88
2,84
3,11
2,68
|46
|Абдыкаликова Г.Н.
2,85
2,73
2,77
3,05
|47
|Мухамедиулы А.
2,77
2,86
2,77
2,68
|48
|Сагадиев Е.К.
2,48
2,41
2,45
2,59
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