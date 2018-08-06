Саудовская Аравия высылает канадского посла

Эр-Рияд, 6 августа 2018, 02:14 — REGNUM Посол Канады в Саудовской Аравии объявлен персоной нон-грата. Дипломат должен покинуть королевство в течение суток, сообщает 6 августа телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что Эр-Рияд принял решение заморозить все новые торговые и инвестиционные транзакции с Оттавой. Власти Саудовской Аравии оставляют за собой право идти на дальнейшие шаги.
Посол Саудовской Аравии в Канаде должен вернуться на родину для консультаций.
Ранее канадская телерадиокомпания CBC сообщала о глубокой обеспокоенности Оттавы арестами саудовских правозащитников. Так, под стражей оказалась сестра блогера Раифа Бадави, арестованного в 2012 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Саудовской Аравии арестовали двух активисток, отстаивающий права женщин — Самар Бадави и Нассиму аль-Садах.
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