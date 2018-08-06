Саудовская Аравия высылает канадского посла

Эр-Рияд, , 02:14 — REGNUM Посол Канады в Саудовской Аравии объявлен персоной нон-грата. Дипломат должен покинуть королевство в течение суток, сообщает 6 августа телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что Эр-Рияд принял решение заморозить все новые торговые и инвестиционные транзакции с Оттавой. Власти Саудовской Аравии оставляют за собой право идти на дальнейшие шаги.

Посол Саудовской Аравии в Канаде должен вернуться на родину для консультаций.

Ранее канадская телерадиокомпания CBC сообщала о глубокой обеспокоенности Оттавы арестами саудовских правозащитников. Так, под стражей оказалась сестра блогера Раифа Бадави, арестованного в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Саудовской Аравии арестовали двух активисток, отстаивающий права женщин — Самар Бадави и Нассиму аль-Садах.

Читайте также: Эр-Рияд арестовал двух женщин, протестующих против несуществующего запрета