Авторы сериала «Карточный домик» кровью «залили» Кремль

Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Образ залитого кровью Кремля использован в анонсе финального сезона сериала «Карточный домик». Изображения опубликованы на странице сериала в Instagram.

Авторы сопроводили анонс тремя снимками, составляющими панораму Кремля со стороны Москвы-реки. Подписи под каждым из них составляют следующий текст:

«Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы»

На двух из трех снимков видны кровавые подтеки.

Как сообщало ИА REGNUM, первый сезон американского телесериала «Карточный домик» вышел на канале Netflix в 2013 году. Многосерийный фильм снят в жанре политической драмы и рассказывает историю вымышленного персонажа — конгрессмена Фрэнка Андервуда.

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