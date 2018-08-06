После покушения на главу Венесуэлы задержаны 11 журналистов

Каракас, , 01:02 — REGNUM Одиннадцать журналистов и сотрудников СМИ задержаны в Венесуэле после покушения на президента страны Николаса Мадуро. Сообщение об этом опубликовано Национальным профсоюзом работников венесуэльской печати в микроблоге в Twitter.

В профсоюзе задержание считают необоснованным. Еще несколько человек были, как утверждается, избиты и ограблены.

«Мы не приемлем таких действий и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию», — говорится в сообщении.

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Профсоюз перечислил имена задержанных, указав их принадлежность к тому или иному изданию. Так, в списке есть испаноязычная телекоммуникационная компания США Telemundo и венесуэльская телевизионная сеть Globovision.

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1026142443190870016

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа власти Венесуэлы заявили о посягательстве на жизнь президента Николаса Мадуро. Во время праздничной церемонии поблизости от него произошел взрыв.

Министр внутренних дел Нестор Ревероль объявил о задержании шести человек, предположительно ответственных за покушение на главу государства.

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