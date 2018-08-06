Представители С.Саргсяна организуют антиармянские публикации в СМИ России?

Ереван, , 00:30 — REGNUM Противоречия между заявлениями и действиями армянского нового правительства становятся все более очевидными, пишет в статье обозреватель газеты «Айоц Ашхар» Армен Акопян. В качестве одного из примеров такого противоречия он приводит заявление команды нового премьера Никола Пашиняна о том, что внешнеполитический вектор Армении останется неизменным.

«В реальности же мы, и, к сожалению, не только мы, видим, что в руководящих кругах, и в частности в кругах, влияющих на принятие решений, преобладают прозападные, преследующие цель прекращения армяно-российских отношений, небезызвестные представители общественности грантополучателей».

В интервью Aysor. am заместитель председателя Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов также обратил внимание на расхождения в заявлениях нынешнего руководства страны, что привело к тому, что отношения с ближайшим союзником — Россией — переживают не лучшие времена. «Стрелки часов Армении и России двигаются в различном направлении. Это не вытекает ни из интересов России, ни из интересов Армении», — сказал Эдуард Шармазанов. По мнению политика, антироссийская истерия в Армении создается искусственно. Он напомнил, что в период правления всех трех президентов, то есть до Пашиняна, армяно-российские отношения носили союзнический характер.

Иного мнения придерживается представитель оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» Владимир Карапетян. Комментируя негативные публикации в российской прессе о политике новой власти в Армении, Карапетян сказал:

«Все это — эти публикации — я считаю усилиями представителей прежней власти разбойничьего режима, которых еще достаточно в государственной системе. Они пытаются известными им методами, возможно, способствовать формированию такого мнения, но сегодняшняя власть очень четко выражается о двухсторонних отношениях и, что очень важно, не только выражаются, но и осуществляют соответствующие действия. Следовательно, я не вижу никакой причины для беспокойства».