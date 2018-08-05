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Трамп намерен направить доходы от пошлин на выплату госдолга США

Политика

В конце марта 2018 г. глава Белого дома Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на алюминий (10%) и сталь (25%)

Вашингтон, 5 августа 2018, 23:13 — REGNUM  Полученные от новых импортных пошлин финансовые средства пойдут на погашение государственного долга США. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти США) сможем благодаря пошлинам начать выплачивать большие суммы от долга в размере $21 трлн», — написал Трамп.

Президент США напомнил, что гигантский долг США был накоплен во многом благодаря администрации Барака Обамы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2018 г. глава Белого дома Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на алюминий (10%) и сталь (25%).

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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