Трамп намерен направить доходы от пошлин на выплату госдолга США

Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Полученные от новых импортных пошлин финансовые средства пойдут на погашение государственного долга США. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти США) сможем благодаря пошлинам начать выплачивать большие суммы от долга в размере $21 трлн», — написал Трамп.

Президент США напомнил, что гигантский долг США был накоплен во многом благодаря администрации Барака Обамы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2018 г. глава Белого дома Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на алюминий (10%) и сталь (25%).

Читайте также: Дональд Трамп угрожает Индонезии торговой войной

А также: Торговая война США и Канады навредит арктическим регионам