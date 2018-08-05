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Глава Молдавии предложил РФ отменить ввозные пошлины на ряд товаров

Политика

«Нужно (Молдавии и РФ) снять таможенные пошлины»

Глава Молдавии предложил РФ отменить ввозные пошлины на ряд товаров
Товарный состав

Омск, 5 августа 2018, 22:59 — REGNUM  Молдавия призвала Российскую Федерацию отменить ввозные пошлины на самые востребованные товары, чтобы восстановить товарооборот между странами. Об этом заявил ТАСС президент Молдавии Игорь Додон в ходе визита в Омскую область.

«Нужно (Молдавии и РФ) снять таможенные пошлины хотя бы по 5−6 группам товаров, — рассказал Додон. — Я это предлагал Владимиру Владимировичу (президент РФ Владимир Путин)».

По его мнению, подобный шаг позволит увеличить объем поставляемых в РФ товаров из Молдавии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 июля глава РФ Владимир Путин назначил Олега Васнецова новым послом РФ в Молдавии.

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Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
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