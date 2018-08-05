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В Венесуэле задержаны шесть человек после покушения на Мадуро

Политика

Неизвестные с помощью дронов предприняли попытку покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро в Каракасе 4 августа

В Венесуэле задержаны шесть человек после покушения на Мадуро
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арест

Каракас, 5 августа 2018, 21:47 — REGNUM  Шесть человек, подозреваемые в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МВД страны Нестора Ревероля.

«Шесть человек были задержаны», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные с помощью дронов предприняли попытку покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро в Каракасе 4 августа. Глава государства не пострадал.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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