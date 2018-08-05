В Венесуэле задержаны шесть человек после покушения на Мадуро

Каракас, , 21:47 — REGNUM Шесть человек, подозреваемые в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МВД страны Нестора Ревероля.

«Шесть человек были задержаны», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные с помощью дронов предприняли попытку покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро в Каракасе 4 августа. Глава государства не пострадал.

Читайте также: Марадона поддержал Мадуро после покушения

А также: МИД РФ: Москва осуждает попытку покушения на Николаса Мадуро