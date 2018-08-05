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США сообщили о непричастности к покушению на Мадуро

Политика

4 августа в Каракасе неизвестные с помощью дронов предприняли попытку покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро

США сообщили о непричастности к покушению на Мадуро
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выбор народа. Венесуэла

Вашингтон, 5 августа 2018, 21:27 — REGNUM  Информацию о возможной причастности США к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро отвергают в Вашингтоне. Об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Fox News, фрагмент которого был обнародован на странице телеканала в соцсети Twitter.

«Причастности правительства США ко всему этому (покушению на президента Венесуэлы) не было», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Каракасе неизвестные с помощью дронов предприняли попытку покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро. Инцидент произошел в день празднования 81-й годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. Глава государства не пострадал.

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