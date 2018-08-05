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Помпео: Иран является «крупнейшим спонсором терроризма»

Политика

«Исламская республика Иран ... очень плохо относилась к своим людям»

Помпео: Иран является «крупнейшим спонсором терроризма»
Gage Skidmore
Майк Помпео

Вашингтон, 5 августа 2018, 20:45 — REGNUM  Иран — крупнейший спонсор терроризма в мире. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Metro TV. Расшифровка интервью обнародована на официальном сайте Госдепа.

«Исламская республика Иран … очень плохо относилась к своим людям, что в итоге вылилось в террор, — сказал Помпео. — Они являются крупнейшим в мире государственным спонсором терроризма».

По его словам, власти США пытаются заставить Тегеран прекратить заниматься такой деятельностью.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля текущего года президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что готов провести переговоры с главой Ирана Хасаном Рухани без каких-либо предварительных условий.

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Противостояние Ирана и США
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