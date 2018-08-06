Уральская республика: поражение и реванш Эдуарда Росселя (1993). Часть II

Александр Комаров, , 20:34 — REGNUM

27 октября 1993 года Свердловская область перестала существовать. Областной совет народных депутатов принял конституцию Уральской республики. Этот день стал датой образования нового субъекта Российской Федерации, а 31 октября 1993 года конституция вступила в силу. Для Среднего Урала началась новая жизнь. Правда, ненадолго. В Москве новую республику не признали, а провозгласивший себя врио её губернатора глава администрации Свердловской области Эдуард Россель был отправлен в отставку.

Что предшествовало этим событиям, мы подробно рассказывали в первой части этой истории. Предлагаем вашему вниманию вторую часть повествования о судьбе Уральской республики и так и не ставшего её губернатором Эдуарда Росселя.

Провозглашение Уральской республики

22 июня 1993 года «Областная газета» опубликовала отчёт с пресс-конференции Эдуарда Росселя под заголовком «Даёшь Уральскую республику!..».

«Может быть, мы назовём её по имени автора — Росселия? И будут у нас большая страна Россия и ещё одна республика чуть поменьше. Если объединятся в неё все области Большого Урала, то жить наверняка будем хорошо: потенциал региона таков, что его вполне хватит на всех. И объединяться-то ведь будем не на ровном месте. Урал исторически сформировался как единое экономическое пространство», — говорилось в публикации.

К выводу о необходимости повышения статуса области «таким вот нетрадиционным путём» главу администрации Свердловской области Эдуарда Росселя привела «наша безрадостная действительность», а непосредственным толчком стал «ход конституционного процесса». Ранее, 12 июня 1993 года, Россель выступал на Конституционном совещании и напомнил собравшимся о том, что Россия всегда делилась не по национальному, а по территориальному признаку. Губернии были насильственно ликвидированы только большевиками, и ныне учреждённая ими система доходит до абсурда:

«Области объявляют себя республиками, а те, в свою очередь, хотят выходить на международный уровень, вплоть до ООН. А ведь народы в России давно перемешаны».

«Равенства с республиками — в экономике, политике и законотворчестве — требуют сегодня абсолютно все области и края. Но так же решительно этому сопротивляются республики: они всегда были дотационными и жили, по существу, за счёт нас и других развитых регионов. Значит, и по новому основному закону мы должны будем кого-то содержать и считаться неким образованием второго сорта? Но чем наша 5-миллионная область хуже, например, 350-тысячной Калмыкии?»

Отметим, что в целом Россель высоко оценил ход Конституционного совещания. При любом раскладе это — «определённый шаг в развитии демократии», — сказал глава администрации Свердловской области.

«Но процесс-то хорош, а вот предлагаемые и поддерживаемые верхами идеи нас явно не устраивают. Так что если права не дают — будем брать. Конечно, окончательное решение должны принять Советы, и хорошо бы сделать это быстро. Впрочем, есть и некоторые основания для сомнений. Что скрывать, наша область хоть и получает меньше других, в политическом плане далеко не рядовая. И столь решительный поступок «президентской вотчины» может побудить на подобные действия и других. Но иного пути сегодня нет. Такова логика развития России: её будущее — за крупными регионами. Кстати, флаг, гимн и собственное гражданство заводить не будем. А вот собственную конституцию примем (благо, над её прообразом — уставом области — работа ведётся давно)», — говорилось в публикации.

Конечно, в руководстве области задумывались и о последствиях такого шага. Варианта, что недовольный президент снимет Росселя с работы, тоже не исключали. Но подогревала их поддержка, которую жители региона высказали 25 апреля в ходе областного опроса. «Ну, а если за нормальную заботу о процветании вверенной ему территории он всё же пострадает, то вспомним, какова всегда на Урале судьба обиженных начальством — их просто выбирают куда-нибудь выше — во главу «республики Росселии», например, Уральской республики, словом».[1]

Свою пресс-конференцию провёл и председатель облсовета Анатолий Гребенкин. Заголовок опубликованного 23 июня 1993 года в «Областной газете» отчёта был красноречив: «Отступать некуда». По словам автора материала Натальи Пономарёвой, каждый из руководителей области к выводу о необходимости повышать статус области пришёл самостоятельно. Россель и Гребенкин говорят о необходимости этого «в одних и тех же выражениях», только с разным темпераментом. Гребенкин при этом оговорился, что выражает личную позицию, предстоит убеждать депутатов облсовета. Перспективы одобрения депутатами инициативы о повышении статуса области до республики он оценил в 50 на 50. И заявил, что в случае одобрения облсоветом готов к борьбе за признание республики федеральными властями. Он не исключил, что эта борьба будет длительной и сложной:

«Иного, увы, не дано ситуацией. В проекте новой конституции предлагается просто игра слов: вместо «административно-территориальных» напишут «государственно-территориальные» образования, а всё прочее останется прежним. Мы стоим на пороге серьёзных решений, и проблема не в том, что сделаем что-то не одобренное верхами, а в том, что слишком долго ничего не делали. Дождаться можно ведь и такого, например, как проект, предложенный Республикой Калмыкией. В нём фигурируют всего 22 субъекта Федерации: сначала 21 республика, начиная с самой Калмыкии, и 22-й — вся остальная Россия. С точки зрения некоторых глав республик такое строение государства было бы идеальным».

Также Гребенкин рассказал журналистам о том, что 14 июня 1993 года представители Свердловской, Челябинской, Пермской и Курганской областей обсудили возможность создания единой республики на Урале. Идея всем понравилась, смущала только потеря статуса теми субъектами, которые решат объединиться в мини-федерацию. Готового решения здесь нет, но Гребенкин выразил уверенность в том, что оно найдётся и ничьи права ущемлены не будут. При этом председатель Свердловского областного Совета народных депутатов назвал несостоятельными обвинения в развале России.

«Мы видим тенденцию, видим, к чему ведёт продолжение сталинско-абудлатиповской национальной политики, и не можем просто прятать голову в песок», — сказал Гребенкин.[2]

Затем Россель поделился идеей создания Уральской республики с одним из авторов проекта новой конституции Сергеем Алексеевым. Об их встрече «Областная газета» поведала читателям 29 июня. Глава администрации Свердловской области предположил, что две, три, четыре или, может, даже больше территорий объединятся, «создав федерацию областей».[3]

А 1 июля 1993 года состоялась большая сессия Свердловского областного Совета народных депутатов. На ней была принята Декларация об изменении статуса Свердловской области. «За» проголосовали 149 депутатов, против — 20. Ещё двое воздержались. Ещё за месяц до этого такой поворот событий казался невозможным. Теперь же провозглашение Уральской республики стало свершившимся фактом. Почему именно Уральская, объяснил Анатолий Гребенкин. Планировалось, что другие регионы Большого Урала со временем, возможно, войдут в её состав. При этом ни об объявлении суверенитета, ни тем более о выходе из состава России речи даже близко не шло. Ожидания были другими: «более рационально распоряжаться природными ресурсами, финансами, собственностью, проводить цивилизованную налоговую политику, значимую социальную поддержку населения».[4]

Номер официальной «Областной газеты» с торжественной шапкой «Провозглашаем Уральскую республику» и с текстом декларации вышел 6 июля 1993 года. Президент России Борис Ельцин так и не прокомментировал этот решительный шаг Свердловского облсовета. Глава его администрации Сергей Филатов на встрече с журналистами объяснил это молчание тем, что главы государства нет в стране. Впрочем, свою позицию Филатов высказал. Провозглашение Уральской республики он назвал ударом по конституционной реформе. Параллельно выяснилось, что подобное решение ожидается и по Приморской республике. «Я не могу приветствовать таких шагов», — процитировало его официальное государственное информационное агентство ИТАР-ТАСС.[5]

О том, что после провозглашения Уральской республики не поступало никакой реакции из Москвы, позднее на пресс-конференции заявил и Россель. Впрочем, по его словам, Борис Ельцин ранее поддерживал стремление Урала к экономической самостоятельности и к приобретению равных с другими субъектами Федерации прав.[6]

Руководители Свердловской области признали: принятие декларации в том числе является и элементом политического давления на «неразумных политиков». В случае уравнивания в конституции всех субъектов Федерации необходимость в Уральской республике просто бы отпала. Но пока этого чуда не произошло, регион был готов к борьбе. Решение облсовета должен был утвердить Съезд народных депутатов двумя третями голосов. Но Россель с Гребенкиным не очень надеялись на то, что это случится, и искали другие варианты. Также Эдуард Россель поручил подчинённым начать работу над конституцией Уральской республики и проработать структуру исполнительной и представительной власти. Проекты соответствующих документов осенью планировалось вынести на сессию облсовета. А пока Свердловская область таковой и оставалась. И Россель подписывался не иначе как «глава администрации Свердловской области».

О своей позиции по поводу провозглашения Уральской республики заявили и руководители других регионов Урала. Оказалось, что глава администрации Пермской области Борис Кузнецов и председатель Пермского облсовета Михаил Быстрянцев не поддержали решение Свердловского облсовета. Аналогичную позицию заняли главы администраций Оренбургской и Челябинской областей Владимир Елагин и Вадим Соловьёв.[7]

А затем заявление распространил пресс-секретарь президента России Вячеслав Костиков. По его словам, «поспешные действия» ряда областных Советов вызывают обеспокоенность Ельцина:

«Оценив сложившуюся ситуацию, президент считает, что решения Свердловского Совета, равно как и принятое несколько ранее решение Вологодского Совета, несвоевременными и предлагает им самим приостановить свои решения до согласования этих вопросов в ходе дальнейших этапов конституционного совещания».

В том же заявлении констатируется, что действия ряда краёв и областей стали «в значительной мере реакцией на настойчивые действия тех республиканских лидеров, которые упорно настаивают на расширении статуса республик, что ведёт, по сути дела, к установлению конфедеративных отношений в рамках России». Напомним, что ранее об этом же заявляли и свердловские руководители. Похоже, что президент, наконец, услышал представителей краёв и областей.

О действиях лидеров некоторых республик в заявлении Костикова, в частности, говорится:

«Это опасный и неприемлемый путь, не имеющий ничего общего с демократизацией отношений внутри Федерации. Настойчивость в этом направлении может вызвать неадекватную реакцию проживающего в этих республиках русского большинства, которое, естественно, обеспокоено судьбой единого Российского государства».[8]

Председатель комиссии при президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий Александр Яковлев не исключил, что решения Свердловского облсовета являются тактическим шагом за уравнивание субъектов Федерации в правах. Он выразил уверенность в том, что «Конституционному совещанию вполне по силам разрешить так называемый «свердловский прецедент» и снять те противоречия, которые сегодня наблюдаются между центром и субъектами Федерации».[9] А 12 июля 1993 года о своей позиции заявил и Борис Ельцин. Произошло это во время его доклада на Конституционном совещании. Приведём этот фрагмент полностью:

«Не могу не сказать о недавнем решении Свердловского и Вологодского областных Советов. Думаю, всем, в том числе руководителям областей и краёв, необходимо проявлять величайшую осторожность при решении вопросов, затрагивающих федеративное устройство. Скажем прямо. Статус республики — это прежде всего форма учёта интересов народов или этнических групп, давших название республикам. Подчёркиваю — это весьма деликатный вопрос. Всей огромной России каждый из народов является меньшинством. Статус республики позволяет, например, установить второй государственный язык наряду с государственным языком России, республиканское гражданство. Всё это — признанные в мире средства строительства демократической федерации. Говорят, что Конституционное совещание инициировало процесс «республиканизации». Ссылаются и на экономические привилегии, по мнению многих, связанные со статусом республики. Но давайте уж расставим все точки над «i». Наша беда в том, что, заключив Федеративный договор, мы не создали механизм его реализации. Этот пробел надо незамедлительно законно исправлять. Согласно проекту новой Конституции, республики, области и края в экономической сфере полностью равноправны. У них могут быть какие-то вопросы, претензии к текущей работе правительства. Что ж, давайте обсуждать эти вопросы. Но сначала вынесем их за скобки конституционного процесса. В проекте новой Конституции ни о каких экономических привилегиях речи нет. Так о чём же тогда спор? О каких «особых правах»? Ну, неужели уральцы, например, хотели бы у себя установить какой-то ещё «государственный» язык, кроме русского? Явно решения и Вологодского, и Свердловского, и последовавших их примеру областных Советов поспешны. Все мы несём ответственность за целостность России. Это то, чем никогда нельзя рисковать. И никому».[10]

В СМИ появились сведения о грядущей отставке Росселя. «Комсомольская правда» 13 июля опубликовала сообщение информационного агентства «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Сергея Шахрая, который, находясь в городе Саяногорске, заявил, что документы об отставке Росселя уже готовы, а сам он отозван из Латинской Америки, где находился в командировке. Впрочем, пресс-секретарь Росселя Александр Левин поставил факт этого заявления под сомнение и отметил, что в администрацию области никаких документов по этому поводу не поступало.[11] Затем последовала реакция областной прокуратуры. Надзорное ведомство опротестовало решение Свердловского облсовета об объявлении области республикой и потребовало отменить, как противоречащее закону.[12]

Казалось, отставка Росселя неминуема. Но её не произошло. Прокуратура также не смогла победить депутатов. А 29 сентября 1993 года Свердловский облсовет на внеочередной сессии принял за основу проект конституции Уральской республики. Позднее этот проект был опубликован в ведущих областных газетах, началось всенародное обсуждение. Этим же решением были утверждены принципиальные основы государственного устройства Уральской республики. Она провозглашалась как составная часть единой России, на её территорию распространялся суверенитет Российской Федерации. Парламентом республики было названо Законодательное собрание, а исполнительную власть должен был возглавлять губернатор.[13]

Также на этой внеочередной сессии был утверждён состав рабочей группы по доработке проекта конституции. В неё вошли 25 депутатов областного совета. В итоге за почти месяц в рабочую группу поступило более 500 предложений и замечаний. Более 50 страниц поправок, предложений и уточнений к проекту рассмотрели эксперты Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук во главе с директором института Анатолием Гайдой. Более 70 поправок было принято. Наконец, 27 октября 1993 года областной Совет народных депутатов принял решение «О проекте конституции Уральской республики». За это решение проголосовал 171 депутат. Приводим их решение полностью:

«Заслушав и обсудив доклад руководителя рабочей группы по доработке проекта конституции Уральской Республики П.И. Мальцева, Свердловский областной Совет народных депутатов РЕШИЛ:1. Принять конституцию Уральской Республики и утвердить Декларацию Свердловского областного Совета народных депутатов (прилагается).2. Опубликовать конституцию Уральской Республики в «Областной газете» в течение недели.3. Назначить выборы в Законодательное собрание Уральской Республики на 12 декабря 1993 года.4. Внести предложение Конституционному Совещанию о включении в перечень республик в составе России в проекте Конституции Российской Федерации Уральскую Республику как субъекта Федерации. 5. Объявить 27 октября Днём образования Уральской республики. Председатель областного Совета А. Гребенкин».[14]

В утверждённой Советом декларации говорилось: «Свердловский областной Совет народных депутатов, действуя от имени граждан России, проживающих на территории Свердловской области, и выражая их волю, принимает конституцию Уральской Республики».[15]

30 октября 1993 года конституция и декларация были официально опубликованы, и 31 октября конституция вступила в силу. На 12 декабря были назначены выборы губернатора и двухпалатного парламента — законодательного собрания, состоявшего из 28 депутатов республиканской думы и 21 депутата палаты представителей. Преамбула Конституции Уральской республики звучала так:

«Мы, граждане России, проживающие на территории Уральской республики, сознавая свою ответственность перед Россией и её народом, исходя из принципов равноправия субъектов Российской Федерации и необходимости сохранения целостности Российского государства, утверждая права и свободы человека как высшее достижение, стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский мир и согласие, равные права российских граждан, преисполненные решимости создания демократического общества и правового государства, выражая свою волю, ПРИНИМАЕМ НАСТОЯЩУЮ КОНСТИТУЦИЮ».[16]

В конституции было заявлено, что Уральская республика — это «правовое, демократическое, социальное, светское государство с республиканской формой правления» (часть 2 статьи 14). Отметим, вокруг слова «государство» при подготовке проекта разгорелись жаркие споры. Некоторые эксперты предлагали заменить его на «государственно-территориальное образование». В конституции отмечалось, что Уральская республика не имеет ни собственной армии, ни собственной денежной единицы, не устанавливает таможенных границ и своего гражданства. Также было заявлено, что Уральская республика не претендует на право выхода из Российской Федерации. «Территория Уральской Республики является неотъемлемой частью единой территории Российской Федерации» (часть 1 статьи 17). Возглавлять Уральскую республику должен был всенародно избираемый губернатор. На территории республики признавалось верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов, принимаемых по предметам ведения Российской Федерации. На территории Уральской республики они имели прямое действие. А законы и иные нормативные акты Уральской республики не могли противоречить федеральным законам, принятым по вопросам, относящимся к ведению Российской Федерации. «В случае противоречия между федеральным законом и актом, изданным в Уральской Республике, действует федеральный закон» (часть 2 статьи 29).

31 октября 1993 года увидел свет указ №1 губернатора Уральской республики. В соответствии с ним Эдуард Россель провозглашал себя исполняющим обязанности губернатора Уральской республики. Также в номере «Областной газеты» за 3 ноября 1993 года было опубликовано его обращение к жителям Уральской республики. Приведём его фрагмент:

«Наша конституция отлична от конституций республик в составе России тем, что признаёт верховенство российского права и федеральной государственной власти как общего над частным. В то же время закреплённые в конституции Республики положения, устанавливающие её самостоятельность по предметам ведения республики, позволяют с уверенностью заявить о создании условий для успешного развития экономики республики и процветания народа».

Он также добавил, что своим решением уральцы дают «центральной власти, государствам в составе России, а также краям и областям пример правильного подхода к вопросам федерализма».

"Своим решением мы говорим «нет» федерации, основанной на союзе суверенных государств. Своим решением мы говорим «нет» федерации на основе самоопределения наций. Мы также говорим «нет» федерации из неравноправных субъектов. Своим решением мы говорим «да» суверенному, федеративному, единому государству — Российской Федерации — с крепкой центральной властью и децентрализованным, ответственным управлением в регионах», — заявил Россель.[17]

Развязка

Руководство Свердловской области прошло практически весь путь к созданию республики. После назначения выборов в Законодательное собрание Уральской республики было утверждено и опубликовано в «Областной газете» временное положение о выборах. К ним началась подготовка. Дело оставалось совсем за малым — включить Уральскую республику в проект Конституции Российской Федерации, который предполагалось вынести 12 декабря 1993 года на всероссийский референдум. Если бы это произошло, в 2018 году свердловчане отмечали бы 25-летие со дня создания Уральской республики.

Однако Москва не торопилась включать в проект Конституции Российской Федерации «самопровозглашённую» Уральскую Республику. Уже в начале ноября 1993 года стало понятно, что там она не появится. 10 ноября 1993 года в «Областной газете» был опубликован отчёт с пресс-конференции Эдуарда Росселя под оптимистичным заголовком «Де-факто есть. Де-юре — будет!»:

«В тексте проекта новой Конституции упоминания об Уральской Республике нет, но это не должно нас останавливать. Главное, считает губернатор (вернее, и.о. губернатора республики) — в нас самих. Фактически Уральская Республика существует, со временем её признают и де-юре. К нашим документам, в первую очередь к конституции, многие относятся благожелательно, внимательно изучают, в том числе и зарубежные государства. Но есть и серьёзные противники (главный из них — С. Филатов)».[18]

9 ноября 1993 года Свердловский областной Совет народных депутатов на внеочередной сессии принял закон «О референдуме Уральской Республики» и на 12 декабря 1993 года назначил референдум с одним вопросом — о принятии населением конституции Уральской Республики. На этот шаг депутатов подтолкнуло отношение центрального руководства. На Среднем Урале посчитали, что для придания Уральской республике большего веса в глазах федерального руководства Конституция должна быть одобрена не только облсоветом, но и населением. На том же заседании депутаты обсудили вопрос о выборах губернатора и утвердили соответствующий закон. Выборы губернатора тоже были назначены на 12 декабря 1993 года. Однако этим планам не суждено было сбыться. 9 ноября 1993 года вышел указ Бориса Ельцина №1874 «О прекращении деятельности Свердловского областного Совета народных депутатов». Приведём его фрагмент:

«В связи с неоднократным нарушением Свердловским областным Советом народных депутатов Конституции Российской Федерации и законов Российской Федерации, выразившимся в провозглашении Свердловской области Уральской Республикой и принятии конституции Уральской Республики, что означает изменение в одностороннем порядке конституционно-правового статуса Свердловской области и присвоение областным Советом полномочий представительного (законодательного) органа государственной власти республики в составе Российской Федерации, постановляю: 1. Считать решения Свердловского областного Совета народных депутатов от 1 июля 1993 г. «О статусе Свердловской области в составе Российской Федерации» и от 27 октября 1993 г. «О конституции Уральской Республики» не имеющими юридической силы с момента их принятия. 2. Прекратить деятельность Свердловского областного Совета народных депутатов и полномочия народных депутатов этого Совета со дня вступления в силу настоящего указа».

Указ вступал в силу с момента подписания, 9 ноября. Главе администрации Свердловской области предписывалось назначить выборы в представительный орган области и утвердить соответствующее положение о выборах. Правда, Эдуарда Росселя это уже не касалось. 10 ноября 1993 года указом №1890 «О главе администрации Свердловской области» он был освобождён от должности. В качестве основания указывалось, что Россель «совершил действия, направленные на неисполнение Указов Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и от 9 октября 1993 г. №1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации», существенно превысил полномочия».[19]

После этих указов журналистский коллектив «Областной газеты» выступил с заявлением, в котором говорилось, что Борис Ельцин «всё больше и больше утрачивает контакт со своими избирателями, всё меньше и меньше представляет себе ситуацию в регионах, всецело полагаясь на мнение приближённых функционеров, преследующих, вопреки их лицемерным заявлениям, не благую цель сохранения единства России, а некие собственные интересы». По мнению журналистов, Борис Ельцин «определённо взял курс на закручивание гаек, на политику жёсткой руки» и сделал шаг «к обострению ситуации в российском обществе, к началу конфронтации с собственным народом, нанесён чувствительный удар по выборным перспективам демократических сил».[20]

Значение Уральской республики

Уральская республика не была признана федеральным центром. Но свою роль она, несомненно, сыграла в масштабах всей страны. Назначенный временно исполняющим обязанности главы администрации Свердловской области Валерий Трушников в первом же своём интервью в новом качестве обратил внимание на то, что «в только что опубликованном проекте Конституции РФ, в статье 5, появился тезис о равноправии, равенстве всех субъектов Федерации. И предусмотрено законодательное право областей. Думаю, что в этом есть позитивный смысл проделанной работы».[21]

Что же касается Росселя, то 11 ноября он был избран президентом экономической Ассоциации Уральского региона. 12 декабря 1993 года его избрали членом Совета Федерации. 10 апреля 1994 года он был избран депутатом Свердловской областной думы, которую и возглавил. Затем под редакцией уже упоминавшегося выше Анатолия Гайды был разработан Устав Свердловской области. В него вошли основные положения конституции Уральской Республики. Официально были закреплены всенародно избираемый губернатор, двухпалатный парламент.[22]

Использована литература:

20 августа 1995 года Россель был избран губернатором Свердловской области ‑ и оставался им вплоть до 23 ноября 2009 года.

[1] Н. Леонова. Даёшь Уральскую республику!.. // Областная газета. Екатеринбург. 22 июня 1993. С. 1.

[2] Наталья Пономарёва. Отступать некуда // Областная газета. Екатеринбург. 23 июня 1993. С. 1.

[3] А почему бы не губерния? // Областная газета. Екатеринбург. 29 июня 1993.

[4] Борис Тимофеев. Чьи уши за суверенным забором // Уральский рабочий. Екатеринбург. 3 июля 1993. С 1.

[5] Погрозили пальчиком. Пока // Уральский рабочий. Екатеринбург. 6 июля 1993. С. 1.

[6] Борис Тимофеев. За руку не кусай кормящую // Уральский рабочий. Екатеринбург. 6 июля 1993. С. 1.

[7] Дезавуируют. Отмежёвываются. Ставят вопросы // Уральский рабочий. Екатеринбург. 7 июля 1993. С. 1

[8] Ельцин — против? // Уральский рабочий. Екатеринбург. 8 июля 1993. С. 1.

[9] Лучше быть богатым и здоровым // Уральский рабочий. Екатеринбург. 10 июля 1993. С. 1.

[10] Так о чём же спор? // Уральский рабочий. Екатеринбург. 14 июля 1993. С. 1.

[11] Враньё или ошибка? // Уральский рабочий. Екатеринбург. 15 июля 1993. С. 1.

[12] Аргумент прокурора // Уральский рабочий. Екатеринбург. 24 июля 1993. С. 1.

[13] Конституция Уральской республики (вторая редакция). Проект // Уральский рабочий. Екатеринбург. 13 октября 1993. С. 3.

[14] Областная газета. Екатеринбург. 30 октября 1993. С. 1.

[15] Декларация о принятии Конституции Уральской республики // Областная газета. Екатеринбург. 30 октября 1993, с. 1

[16] Конституция Уральской республики // Областная газета. Екатеринбург. 30 октября 1993. С. 1.

[17] Обращение Эдуарда Росселя к жителям Уральской Республики // Областная газета. Екатеринбург. 3 ноября 1993. С. 1.

[18] Наталья Пономарёва. Де-факто есть. Де-юре — будет! // Областная газета. Екатеринбург. 10 ноября 1993, с. 1.

[19] Областная газета. Екатеринбург. 12 ноября 1993. С. 1.

[20] От редакции // Областная газета. Екатеринбург. 12 ноября 1993. С. 1.

[21] Виталий Клепиков. Жизнь продолжается. Трудная жизнь… // Областная газета. Екатеринбург. 11 ноября 1993. С. 1.

[22] Весной 1996 года в регионе впервые прошли выборы депутатов двухпалатного Законодательного собрания. Двухпалатный парламент в Свердловской области действовал вплоть до конца 2011 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральская республика: поражение и реванш Эдуарда Росселя (1993). Часть I