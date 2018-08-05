Президент Швейцарии выразил соболезнования после двух авиакатастроф

Берн, , 19:28 — REGNUM Президент Швейцарии Ален Берсе выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения двух самолетов на территории страны. Об этом глава государства написал на странице в соцсети Twitter.

«Во время двух крушений самолетов… погибли 24 человека, — написал Берсе. — Мои мысли с семьями и близкими жертв».

По его словам, Федеральный совет (правительство) и он лично выражают соболезнования семьям погибших в двух авиакатастрофах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два самолета потерпели крушение в двух разных районах Швейцарии 4 августа 2018 г. Первая авария произошла на склоне горы Пиц Сегнас в Альпах на востоке страны. Второе крушение воздушного судна произошло в полукантоне Нидвальден, вблизи от Хергисвиля.

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