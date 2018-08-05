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Временного поверенного в делах РФ вызвали в Госдеп США

Политика

2 августа текущего года пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что в Госдепе США одобряют решение руководства соцсети Facebook удалить ряд аккаунтов, управляемых из-за пределов страны

Временного поверенного в делах РФ вызвали в Госдеп США
AgnosticPreachersKid
Штаб-квартира Государственного департамента США

Вашингтон, 5 августа 2018, 18:32 — REGNUM  В Госдепартамент США вызвал временный поверенный в делах Российской Федерации в США Дмитрий Жирнов. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт на странице в соцсети Twitter.

«Помощник госсекретаря Митчелл (Уэсс Митчелл) вызвал временного поверенного в делах РФ Жирнова (Дмитрий Жирнов)», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, американская сторона намерена «получить ответ на попытки Кремля использовать аккаунты в соцсетях для продвижения насилия и раскола в США».

Науэрт добавила, что официальный Вашингтон не потерпит «агрессивного вмешательства» со стороны иностранных государств.

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа текущего года пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что в Госдепе США одобряют решение руководства соцсети Facebook удалить ряд аккаунтов, управляемых из-за пределов страны.

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Российско-американские отношения
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