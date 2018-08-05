Глава МИД Турции: США вооружают террористов в Сирии

Анкара, , 17:55 — REGNUM Властям США не следует оказывать «давление» на Анкару, так как данная политика «обречена на провал». Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя решение минфина США о введении ограничительных мер в отношении двух турецких министров.

По его словам, отношения между Анкарой и Вашингтоном, которые обсуждаются на уровне внешнеполитических ведомств двух стран, не ограничиваются делом арестованного по обвинению в шпионаже пастора.

Чавушоглу напомнил, что на территории США проживает главарь террористического течения «Параллельное государство» Фетуллах Гюлен.

«Кроме того, США вооружают террористов в Сирии, — напомнил глава дипломатии. — Вашингтон поставляет оружие врагам Турции».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 августа 2018 г. глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита АСЕАН заявил, что Анкара и Вашингтон планируют урегулировать «спорные вопросы».

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