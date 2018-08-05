Грозный, , 16:20 — REGNUM Рамзан Кадыров — глава Чечни — приехал на поминки скончавшегося убийцы полковника Юрия Буданова (бывшего командующего 160-м гвардейским танковым полком) — Юсупа Темерханова. Похороны осужденного состоялись в поселке Гелдаган (Чечня).

Во время поминок Кадыров заявил о невиновности Темерханова и этому есть «веские доказательства». Он добавил, что в Чечне осужденного считают жертвой. Кадыров вспомнил, что на суде Темерханов говорил, что непричастен и взывал к совести судей.

«Завершился жизненный путь Юсупа Темерханова. Он скончался 3 августа в омской колонии… Юсуп Темерханов не признал себя виновным ни по одной из статей предъявленного обвинения. В заключительном слове он заявил, что «в день убийства не был на Комсомольском просп. и не стрелял в Буданова». Он призвал присяжных «действовать по совести», — написал Кадыров в «ВКонтакте».

Темерханов скончался 3 августа в омской колонии. У него остановилось сердце.

Полковник Юрий Буданов был убит в 2011 г. в Москве. До этого он был осужден в 2003 г. за похищение и убийство 18-летней девушки из Чечни Эльзы Кунгаевой, однако в 2009 г. вышел на свободу.

Темерханов был приговорен за убийство Буданова в 2013 г. к 15 годам строго режима.