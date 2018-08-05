Трамп: СМИ с их «фейковыми» новостями могут спровоцировать войну

Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опасается, что недобросовестные средства массовой информации, которые распространяют «фейковые» новости, в итоге могут спровоцировать военный конфликт. Об этом Трамп написал сегодня, 5 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Трамп отметил, что СМИ, распространяющие «фейковые» новости, ненавидят его за то, что он называет их врагами народа, и что они знают, что это правда.

«Я оказываю американцам большую услугу, разъясняю, что к чему», — пишет президент США.

Также Трамп уверен, что в итоге «фейковые» СМИ со своими «фейковыми» новостями рано или поздно спровоцируют какой-нибудь военный конфликт.

«Они также могут спровоцировать войну! Они очень опасны и больны!» — пишет Трамп.

Напомним, что американские демократические СМИ начали поливать Трампа грязью и ложью ещё в период президентской гонки 2016 года. Несмотря на масштабную информационную кампанию, развязанную против него, Трамп сумел победить Хиллари Клинтон на выборах президента США.

После победы противостояние Трампа и демократических СМИ резко усилилось и фактически продолжается до сих пор.