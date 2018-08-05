Глава Чечни Кадыров пришел на поминки убийцы бывшего полковника Буданова

Грозный, , 15:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 августа посетил поминки по скончавшемуся Юсупу Темирханову, который был обвинён в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова.

Напомним, что полковник Буданов во время второй чеченской войны командовал 160-м гвардейским танковым полком. В 2003 году он был арестован за убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой.

Стоит отметить, что Буданов не отрицал факт убийства Кунгаевой, но заявлял, что она была снайпершей одного из чеченских бандформирований. В ходе следствия было установлено, что Буданов велел своим подчинённым доставить к нему Кунгаеву, после чего он задушил её во время допроса.

Буданов утверждал, что во время допроса Кунгаева оказала сопротивление и пыталась завладеть оружием. Позднее Буданов утверждал, что действовал в состоянии аффекта.

Его лишили воинских званий и осудили на 10 лет колонии строгого режима. Буданов был освобождён в 2008 году условно-досрочно.

В июне 2011 года экс-полковник Буданов был убит в центре Москвы в тот момент, когда он выходил из нотариальной конторы. Юсуп Темирханов выпустил в бывшего полковника восемь пуль. Суд в 2013 году приговорил Темирханова к 15 годам тюрьмы.

3 августа 2018 года Юсуп Темирханов умер от остановки сердца в городской больнице Омска, куда он был переведен из тюремной больницы омской колонии строгого режима, где отбывал наказание.

К дому Темирханова пришли сотни чеченцев, которые съехались со всех концов республики, чтобы высказать соболезнования его родным. Среди них был и глава Чечни Рамзан Кадыров.

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