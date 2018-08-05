Израиль и Египет угрожают Турции «военным вмешательством»

Ариф Асалыоглу, , 14:25 — REGNUM

Как сообщает TR724, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила о решении ввести санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Так Вашингтон ответил на ситуацию с американским священником Эндрю Брансоном, который почти два года находился под стражей в Измире, а недавно был переведен на домашнее заключение. США заявили, что ответственность за это несут Сойлу и Гюль. Сандерс также отметила, что министр финансов США Стивен Мнучин и президент США Дональд Трамп ждут немедленного освобождения священника. «Согласиться с незаслуженным домашним арестом Брансона и продолжающимся судебным разбирательством не представляется возможным. Недвижимость, собственность и полученные от этих активов процентные доходы министра юстиции и министра внутренних дел были заморожены решением американской юрисдикции, поскольку именно их действия привели к серьезным нарушениям прав человека лицами, связанными с министерствами. Им также было запрещено вести какой-либо бизнес с гражданами США», — заявил Мнучин.

Еще одно решение о санкциях

Согласно Samanyoluhaber, через несколько часов после принятия решения американской администрацией о санкциях против двух турецких министров последовали действия Сената США. Введение запрета на поставку истребителей F-35 в ответ на покупку Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 у России было одобрено 87 голосами сенаторов против 10. Теперь решение законодателей ожидает одобрения президента. В случае, если Трамп подпишет указ, санкции против Турции в части F-35 будут официально введены. Маловероятно, что он наложит вето, поскольку запрет уже прописан в бюджете США на военные расходы. Впрочем, согласно законодательной системы американцев и такие решения могут меняться после одобрения Конгресса даже на стадии ожидания президентской подписи.

Пенс обещает продолжение

Как сообщает портал SonDakika, вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции против Анкары будут продолжаться. Пенс в своем заявлении в Twitter отметил: «Правительство США ввело жесткие санкции против Турции, и они будут продолжаться, пока президент Эрдоган и власти Турции не освободят невинного священнослужителя Брансона, и тот не вернется в США».

Доллар побил все возможные рекорды

Согласно NTV, после принятия Белым домом решения о введении санкций против Турции, доллар вырос до отметки в 5,09 турецких лир, достигнув исторического максимума. Подобный скачок стал причиной переживаний турецких граждан. По мнению экономистов, психологически тот факт, что доллар преодолел барьер в 5 лир, может вызвать сильное беспокойство инвесторов, особенно в секторе производства. Турецкая лира с начала года потеряла в себестоимости 24,83% и стала самой обесценившейся валютой после аргентинских песо. За год лира обесценилась на 30%.

Зять урезал финансирование муниципалитетов

Как передает газета Sözcü, заявление министра финансов и казначейства Турции Берата Албайрака о начале жесткой экономии в государственном секторе коснулись муниципалитетов. Муниципалитеты были уведомлены в письменной форме о том, что их ресурсы в следующем месяце будут урезаны на 30%. Сообщается, что главное управление автомобильных дорог Турции, дирекция государственных гидротехнических сооружений и другие инвестиционные организации и учреждения были оповещены в устной форме о предстоящих сокращениях. Эрдоган Сюзер из газеты Sözcü пишет о том, что серьезные траты, сделанные в преддверии выборов, и отказ от некоторых государственных доходов могут привести к колоссальному дефициту бюджета, резкому прекращению государственных инвестиций и урезанию текущих расходов в ближайший период. Дефицит бюджета, причиной которого в особенности стали расходы в период выборов, за шесть месяцев достиг 46,1 миллиардов лир. Во время проведения выборов в июне 2018 года он был зафиксирован на отметке в 25,6 миллиардов лир, что побило все возможные рекорды.

Турции угрожают «военным вмешательством»

По сообщению Селима Сайары из NTV, на конференции, проходящей в Республике Кипр, представители Израиля и Египта при поддержке посла США сделали резкие заявления с угрозами в отношении Турции. Посол Израиля на Кипре Сами Равель назвал подстрекательством реакцию Турции на односторонние поиски природного газа греками. «Я желаю, чтобы Израилю не потребовалось прибегнуть к военному вмешательству в связи с угрозами со стороны Турции», — заявил Равель. В свою очередь посол Египта Мухаммед Таха Маи пригрозил, что если это будет необходимо, они без колебаний готовы использовать военную силу против Турции. Посол США Кэтлин Догерти отметила, что считает неприемлемым поведение Турции по отношению к греческой стороне.

Трагедия в Эгейском море

По данным информационного агентства Anadolu, шесть из 16 человек, которые хотели переправиться на греческий остров Лесбос из турецкого города Айвалык (провинция Балыкесир) через Эгейское море, погибли в результате крушения надувной лодки. Один человек числится пропавшим без вести. Удалось спасти девять человек. По итогам поисково-спасательных работ из моря были извлечены тела трех младенцев, двух женщин и одного мужчины. Прилагаются все усилия по поиску пропавшего без вести. Насколько известно, семьи, пытавшиеся достичь острова Лесбос, пострадали от последних указов с силой закона и бежали от репрессий в Турции.

Богатые турки покидают страну

Согласно материалу, опубликованному в газете Cumhuriyet, «Международная сеть налоговой справедливости» поделилась шокирующими данными: состояние обеспеченных граждан Турции, вывезенное за пределы страны, достигает в общей сумме 158 миллиардов долларов. Отмечается, что за последние годы эта цифра увеличилась в несколько раз. Поразительным является не только сама сумма, но и то, как эти деньги были вывезены за границу, особенно в страны офшорной зоны, минуя сети контроля турецкого государства. Статистика платежного баланса Центрального банка Турции, которая показывает приток и отток иностранной валюты в страну и из страны, не дает разрешения на подобные финансовые операции. С другой стороны, New World Wealth из Южной Африки сообщает, что за последние три года в связи с нарушениями прав человека и проблем с демократией 13 тысяч миллионеров покинули страну и уехали жить за рубеж. Турция заняла третье место в мире после Китая и Индии по количеству миграций среди миллионеров. Однако огромные суммы денег, которые взяли с собой миллионеры, не были зафиксированы статистикой ЦБ Турции.

В тюрьму сразу после рождения

Как сообщает TR724, беды, причиненные жертвам «охоты на ведьм» в Турции, не прекращаются. Депутат Демократической партии народов (ДПН) в Коджаели и член парламентской комиссии по правам человека Омер Фарук Гергерлиоглу рассказал историю заключенной Ясемин Балтаджи. «Сегодня она родила ребенка в родильном доме города Тарсус. Как мне стало известно, несмотря на послеродовую горячку сразу после рождения ребенка заключенную должны были отправить обратно в тюрьму. Закон гласит: «Исполнение наказания для беременных или родивших должно быть отсрочено с момента рождения до достижения ребенком полугода. Если ребенок умер или был передан другим лицам, наказание должно быть исполнено через два месяца после родов». Мы призываем уполномоченных лиц подчиняться закону и не терять совести. Сохраните свою человечность и отпустите этих матерей», — заявил Гергерлиоглу. Женщина была задержана на седьмом месяце беременности по обвинению в «поддержке движения «Хизмет» и после допроса арестована и отправлена в тюрьму города Тарсус.

Германия хочет «открыто поговорить» с Эрдоганом

Как стало известно DW Türkçe, по итогам опроса общественного мнения, проведенного газетой Die Welt, две трети немцев не хотят, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посещал Германию. Радиостанция привела комментарии немецкой прессы относительно визита Эрдогана. Газета Frankfurter Rundschau отмечает, что нельзя позволять превратить его приезд в пропаганду: «Перед авторитарным лидером, топчущим права человека, будет расстелена красная ковровая дорожка? А может быть, правильнее было бы не встречаться с ним? Нет, ни то, ни другое. Как бы не было сложно, немецкий канцлер Ангела Меркель должна быть конструктивна, ей следует открыто говорить об этих сложных вопросах. Однако нужно избегать официальных приемов и приглашений. Не следует давать Эрдогану возможность выступать с пропагандой, как он это сделал в Кельне». В статье газеты Stuttgarter Zeitung мы читаем следующие строки: «Если Германия откажет Эрдогану в переговорах, проигнорировав дипломатические отношения, послужит ли это интересам страны? Нет. Без переговоров невозможно достичь соглашения. Тем более, если речь идет об Эрдогане, растоптавшем демократию, но представляющем страну-союзника по НАТО, с которой мы должны считаться по многим вопросам. Эрдоган должен приехать в Германию, а президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Меркель необходимо открыто с ним поговорить». Газета Tagesspiegel пишет о том, что достижение понимания по важным вопросам возможно только путем диалога: «Эрдоган не может не реагировать на давление в его сторону, сосредоточившись на конкретных вопросах. Во время арестов граждан Германии в 2017 году, Германия рекомендовала своим гражданам быть внимательными с поездками в Турцию и ограничила гарантии Hermes, что отрицательно повлияло на турецкий туризм и экономику и заставило Эрдогана изменить направление. Отменить визит Эрдогана или попытаться проучить его было бы ошибкой. Проблемы между Турцией и Германией должны быть высказаны открыто. Решительность и спокойствие всегда приносят результат». Газета Leipziger Volkszeitung сообщает о том, что Турция состоит не только из одного Эрдогана: «Турция является важным связующим звеном между Европой и Востоком. Без участия Турции сложно будет справиться с ситуацией в Сирии, с потоком беженцев с востока, а также обеспечить твердую позицию на юго-восточном фланге НАТО. Следует помнить, что Турция — это не только один Эрдоган».

Режим ЧП закончился, но…

Как сообщает AktifHaber, профсоюз работников образования (Eğitim Sen), входящий в Конфедерацию профсоюзов KESK, опубликовал данные по итогам двухгодичного режима чрезвычайного положения в Турции. «Отчет о влиянии режима чрезвычайного положения на образование и высшее образование» наглядно показал антидемократическую практику и негативные аспекты компонентов режима ЧП в области образования. Согласно докладу, после попытки государственного переворота было закрыто 2274 учреждения, в том числе 1065 частных школ, 361 других частных учебных заведений и 848 частных студенческих общежитий. Лицензии работников этих учебных заведений были аннулированы, их запрещено брать на работу в какие-либо образовательные учреждения. Также за это время было закрыто 15 частных университетов, а 1577 деканам, в том числе 1176 из государственных университетов и 401 из частных, было предложено подать в отставку. В результате 36 указов с силой закона, которые были выпущены во время режима чрезвычайного положения, всего было незаконно и без права на защиту уволено 135 тысяч 144 государственных служащих. 41 705 человек, то есть 30% уволенных, работали в образовательных и высших учебных заведениях. По итогам постановлений со своих должностей был сняты 34 393 сотрудника министерства образования и 7312 сотрудников высших учебных учреждений. В конце двухгодичного режима чрезвычайного положения 129 863 человека все еще ждут решения по поводу отстранения от должности государственного служащего. В отчете говорится, что на сегодняшний день 15 584 служащих вооруженных сил Турции и 32 093 сотрудника полиции были признаны виновными в попытке государственного переворота и сняты с должностей, в то время, как общее число уволенных сотрудников сферы образования достигло 41 705 человек.

БРИКС отказала Турции

По сообщениям газеты Sözcü, устное обращение Турции о ее желании принять участие в Х саммите БРИКС как представителя Организации исламского сотрудничества было отклонено по причине «неготовности организации к новым участникам». Исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС в России Георгий Толорая заявил, что в настоящее время желание Турции войти в БРИКС неосуществимо. Выступая после саммита БРИКС, состоявшегося 26−27 июля в Южной Африке, Толорая высказался по поводу заявлений Эрдогана об их участии в БРИКС: «Президент Турции может озвучивать желание своей страны стать членом БРИКС, прекрасно понимая, что это невыполнимо. Во всяком случае, на данный момент в рамках БРИКС принято решение вообще не рассматривать вопрос о расширении членства в этом объединении до тех пор, пока не будет отрегулирован такой механизм взаимодействия внутри объединения, который позволит договариваться и находить компромисс».

Заседание Высшего военного совета Турции

Согласно NTV, впервые после перехода Турции к президентской форме правления в президентском комплексе в Анкаре прошло заседание Высшего военного совета (YAŞ) Турции. Заседание, которое в прошлые года длилось 2−3 дня, на этот раз продолжалось 2,5 часа. В нем принимали участие вице-президент Фуат Октай, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национального образования Зия Сельчук, а также новые члены Высшего военного совета. Хулуси Акар, ранее занимавший должность главы Генштаба, теперь является министром обороны Турции. Нынешний глава генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий сухопутными войсками Умит Дюндар впервые приняли участие в заседании Совета в новых должностях. Командующий 2-й армией генерал-лейтенант Метин Темель, который занимался переправкой и управлением армии во время операций «Оливковая ветвь» и «Щит Ефрата» в северной части Сирии, направленных на уничтожение террористов, получил звание генерала. Девять генералов и адмиралов были повышены в звании, а 41 полковник получил звание генерала и адмирала. 12 генералов и адмиралов были отправлены на пенсию. Количество генералов и адмиралов выросло с 215 до 244.

Коротко, но важно

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу продолжает свои двусторонние контакты в рамках 51-го заседания министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Сингапуре. Согласно информации, полученной из дипломатических источников, министр Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров обсудили региональные события, в частности Сирию, а также сферы двустороннего сотрудничества.

Стали известны главные страны-экспортеры Турции. Турецкий статистический институт (TUIK) опубликовал данные, в соответствии с которыми общий объем экспорта Турции в период с января по июнь прошлого года составил 77 миллиардов 375 миллионов 634 тысячи долларов, а в первом полугодии этого года достиг 82 миллиардов 222 миллионов 861 тысячи долларов. Данные по экспорту в Российскую Федерацию, которая занимает 13 место среди стран-экспортеров, следующие: объем экспорта в 2017 году составил 1 миллиард 126 миллионов долларов, в 2018 — 1 миллиард 650 миллионов долларов. Первое место в списке занимает Германия: в 2017 году объем экспорта составил 7 миллиардов 221 миллион долларов, а в 2018 — 8 миллиардов 231 миллион долларов.

Компания BOTAŞ подняла цену на электроэнергию на 49,5%. Председатель ISO Бахчиван сказал следующее: «Мы считаем решение об увеличении на 49,5% цены на природный газ, используемый в производстве электроэнергии BOTAŞ, очень неудачным для нашего производства и всей отрасли. Это повышение цен с использованием подхода, который не соответствует современному управлению, который почти напоминает произвол, без предупреждения и предварительного информирования заинтересованных сторон и в тот момент, когда мы больше всего нуждаемся в поддержке будущего производства, на самом деле не соответствует нашим экономическим реалиям, а также меркам разума и совести».

Исторический римский хамам «Базилика Терема», расположенный в городе Сарыкая провинции Йозгат, который в этом году году был включен во Временный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, скоро будет готов к посещению туристами. В настоящий момент рассматривается возможность включения уникального памятника в постоянный список. В народе хамам известен под названием «Дочка короля». Это второй во всем мире после Англии пример бани с геотермальным источником, который протекает там уже в течение 2 тысяч лет.

В археологических раскопках в крепости Курул в Орду, которой насчитывается 2300 лет, где ранее была найдена статуя первой «Матери-богини Кибелы», в этот раз был обнаружен бог плодородия Дионис, статуя Пана и сосуд Ритон в виде животного. Стало известно, что крепость откроет свои ворота посетителям после реставрации в 2019 году.