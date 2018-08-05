«Экстремизм, беспредел!» : в Югре протестуют лидеры ячеек трёх партий

Ханты-Мансийск, , 13:47 — REGNUM В Югре руководители местных отделений парламентских партий КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР обратились в центральные аппараты своих политических объединений с заявлением о нарушении Конституции РФ главой Кондинского района. О давлении на кандидатов в депутаты советов поселений корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из авторов заявления — первый секретарь местного отделения КПРФ ХМАО Виктор Малышев.

В Кондинском районе на 9 сентября 2018 года запланированы выборы депутатов в советы девяти поселений. А именно в посёлках Куминский, Луговой, Кондинский, Мортка, Леуши, Мулымья, Болчары, Половинка и Шугур.

«Открытым текстом, руководители бюджетных организаций, в которых работает кандидат, идущий на выборы от оппозиционных партий, предлагают ему снять свою кандидатуру или он может лишиться работы. Также давление и угрозы поступают в адрес кандидатов от оппозиции, которые являются предпринимателями. Этим кандидатам угрожают давлением на бизнес фискальными органами», — сообщается в трехстороннем заявлении, подписанном руководителями местных партийных ячеек Виктором Малышевым (КПРФ), Василием Максимовым (ЛДПР) и Андреем Кошмановым («Справедливая Россия»).

К примеру, претендент по одномандатному избирательному округу №7 на выборах совета депутатов сельского поселения Леуши врач Ольга Кудина сняла свою кандидатуру под угрозой потери работы после разговора с главным врачом больницы, где она трудится. Руководитель ей настоятельно рекомендовал «не лезть в политику». Теперь в округе №7 осталось два зарегистрированных кандидата — от партии власти и лояльной к местным властям организации «Зеленый патруль Конды», пояснил Виктор Малышев.

«Прекрасно понимаю Ольгу Алексеевну. Она мама четверых детей. При потере работы в Кондинском районе она не трудоустроится. И ладно бы это была позиция только главного врача. Сам столкнулся с абсурдом. В местном избиркоме меня не зарегистрировали, так как якобы я не указал судимость. Пришлось через суд доказывать, что судимостей у меня нет. Но сейчас всем не докажешь, что люди или ошиблись, или нарочито не пускали кандидата. А земля слухами полнится, репутация уже подмочена. Это полный беспредел!», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь комитета Кондинского районного отделения КПРФ ХМАО, адвокат, директор ООО «Юридическая контора» Виктор Малышев.

Руководители местных ячеек КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» сообщают в заявлении, что инициатива не допускать критически настроенных к местным властям кандидатов в депутаты исходит от главы района Анатолия Дубовика — дескать он напрямую раздаёт такие распоряжения.

«Превышение полномочий, которые на себя взял глава района Дубовик А.В. — это экстремизм в полном смысле этого слова. Действия главы не допустимы, так как ведут к расколу общества, угрозе государственности, выраженное в прямом нарушении Конституции РФ лицом, которое обязано охранять и соблюдать эту Конституцию», — пишут в заявлении руководители местных партячеек.

Оперативно взять комментарий у руководства Кондинского района корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» тем временем собираются митинговать в защиту конституционных прав граждан.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Югре пройдут в 123 органа местного самоуправления. Замещается 765 мандатов, из них 102 депутатских мандата в Кондинском районе Югры.

Отметим, что Кондинский район — нефтедобывающий и самый удалённый в ХМАО, приравнен к районам Крайнего Севера. Здесь проживает 31,5 тыс. человек.

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