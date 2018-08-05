Когда и зачем правительству России уходить в отставку

Александр Халдей, , 14:41 — REGNUM

На фоне страстей по пенсионной реформе активизировались разговоры о необходимости и вероятности осеней отставки правительства. Вполне понятная реакция на раздражающий граждан законопроект. С учётом того, что народ вообще устал от прежних министров, олицетворяющих известный курс, ожидание и требование отставки правительства — явление естественное и предсказуемое.

Однако насколько отставка правительства сейчас необходима? Я вполне понимаю, что множество людей скажет, что она была необходима уже очень давно, чуть ли не с 1991 года, а сейчас уж тем более, но меня интересует как раз именно сейчас. Я не считаю верным переносить разговор с темы отставки правительства в связи с пенсионной реформой на тему оправданности всего курса последних лет. Это разные темы и подмена одной на другую пользы не принесёт. По многим соображениям именно сейчас правительству уходить в отставку нельзя.

Первое. С точки зрения власти это означает политическую слабость, а слабую власть сметают независимо от того, права она или нет. В наших условиях это не смена кабинета министров, а начало всеобщей войны за власть. Отставкой дело переворота не кончится, а лишь начнётся. Отставка под давлением — это Майдан. Любой Майдан — это оранжевая революция, переворот. Никто не сомневается, что любой переворот в России приведёт к власти не социалистов, а ещё более радикальных либералов, чем те, что сидят сейчас в правительстве и худо-бедно обложены и уравновешены силовиками. И, как сказано в Евангелии, «будет для человека то зло хуже первого».

Второе. Отсутствие контрэлиты, способной сформировать новый консенсус, альтернативный курс и набрать адекватное этому курсу правительство. Непонятно кому и главное — на кого менять нынешних министров. Нынешние думские партии представляют имеющийся консенсус элит. Никакого иного этот консенсус выдвинуть не в состоянии и никакой другой путь предложить не может. Надо менять консенсус, менять партии на основе нового консенсуса, и только тогда станет ясно, что будет за новый курс, какие политические партии будут его осуществлять и какие министры для этого появятся в правительстве. Менять же министров для продолжения прежнего курса не только глупо, но и невозможно — никто не согласится на роль камикадзе. Да и народ потом может просто снести и власть, и государство.

Третье. Менять правительство нужно только в рамках политической реформы, но что это должна быть за реформа? Больше капитализма или больше социализма? Элементы социализации известны — повышение социальных выплат, но этот курс закрыт из-за отсутствия источников. Скажут — надо вернуть управление государством экономикой и опереться на этот метод. Но это влечёт много побочных последствий: замена рынка планом не наполняет рынок, а создаёт на нём перекосы в виде излишков в одном месте и дефицита в другом. Кроме того, бюрократия превращается в экономически господствующий класс, стремящийся к приватизации.

Государственный капитализм влечёт издержки узурпации власти, свёртывания демократии и роста коррупции, при том, что падает способность экономики к самонастройке. И при всём при этом не является платой за экономический рост, что хоть как-то оправдывало бы такие меры. То есть увеличение роли государства, что в капиталистическом, что в социалистическом виде, не влечёт гарантии роста экономики, но гарантирует усиление всех тех побочных пороков, которые сейчас существуют и с которыми мы боремся. Снова появится номенклатура правящей партии, ибо централизованная государственная власть не может существовать без однопартийной системы. Многопартийность будет декоративной. В номенклатуру снова ломанутся проходимцы и превратят партию власти в сборище моральных уродов. На все эти грабли мы уже много раз вставали. Стоит повторить это смертельный номер на бис?

Можно сколько угодно ругать правительство за стремление жить по указке МВФ, который требует, прежде всего, сбалансированности бюджета. Однако никто не доказал, что жить в ситуации, когда ваши расходы превышают ваши доходы — это хорошо. Советский сталинский министр финансов Зверев в своих мемуарах подтвердил — Сталин этот принцип всегда держал в основе советской финансовой системы. До всякого МВФ и без всяких либералов в правительстве. Просто потому, что другого способа существования, чем по одёжке протягивать ножки, мир не знает. Ни одна семья не сможет жить, когда семейный бюджет дефицитен. Почему государство будет исключением?

Россия стоит перед выбором такой модели госкапитализма, в которой элементы социализма будут существовать вперемешку и с элементами капитализма. Это означает острую конкуренцию двух элитных групп — тех, кто кормится от частного сектора, и тех, кто кормится от государственного. Их борьба за кормушку никак не относится к теме роста экономики. Государство не может взять на себя ответственность за состояние рынка, не может заменить собой рынок. Государство может лишь помогать или препятствовать рынку, потому что рынок — это обособленные товаропроизводители. А пока наша политика в экономике такова, что товаропроизводитель загибается. Совершенно в рамках капитализма. Думать, что товаропроизводитель оживится, если его национализируют и дадут ему Госплан — колоссальная ошибка.

Товаропроизводитель оживится не от того, что ему помогут. Ему достаточно просто не мешать. Не душить налогами. Не душить ценами на бензин и электроэнергию. Не выкручивать руки драконовскими банковскими процентами. Не выжимать взятки за любое решение по подключению к коммуникациям, по выделению земли. Не кошмарить борьбой с беспорядками. Вы знаете, какая кампания в стране началась после пожара в «Зимней Вишне»? Да, сверху приказали навести порядок. Начали наводить так, как привыкли с древности. Розгами. Пожарные инспекции просто закрыли тысячи предприятий. Даже взятки не берут.

Закрыли огромное количество баз отдыха и магазинов, кафешек, мастерских, пекарен, офисов арендодателей, где были нарушения. Тысячи, если не десятки тысяч. Причём, не закрыли и помогли решить проблемы, а закрыли — и забыли о них думать. Пожарники работали вместе с прокурорами, а в задачу прокуроров входит не помогать бизнесу, а карать за нарушения. Покарали, отчитались. Теперь выжженное поле вместо работающих производств. В этой сфере у нас занято две трети населения городов. И если школам и прочим бюджетникам как-то помогала власть, то затюканному малому частнику никто не помогал. Если бы он работал, он бы заработал на устранение замечаний. Но сроки дали 25 дней, а за этот срок ничего сделать нельзя даже бюджетникам, потому что у всех это стоило очень немалых денег. Никто не спорит — порядок тут наводить надо. Но так? Это единственное решение?

На фоне кризиса огромное число налогоплательщиков и источников занятости просто экономически умерли. Люди ушли на улицу. Бюджет потерял, безработица выросла, товары не доведены до потребителя, услуги не оказаны, кредиты не возвращены. Означает ли это спад в статистике пожаров? Нет, как горели, так и горят. Но зато все оперативно среагировали. Отчитались. Провели очередную кампанию по наведению порядка в пожарной безопасности. Хорошо? Так отсечением головы борются с головной болью, а не решают проблему.

В России у бизнеса хронически мало денег. Нет капитала в нужном количестве. Нет и никаких планов решения проблем малого и среднего бизнеса — даже на уровне гипотез. И это объяснимо. В Германии, стране, зависящей от экспорта готовой продукции, борьба за низкую цену на энергоносители является государственной политикой, так как это борьба за конкурентоспособность национального производства. В России бюджет наполняется нефтяниками и газовиками, и потому их прибыли — главная цель любой власти, от Советской до «антисоветской». В такой ситуации цены на бензин и электроэнергию в стране всегда будут расти независимо от того, падают они на внешнем рынке или растут. У внутреннего товаропроизводителя при таком раскладе нет шансов. Он всегда будет ублюдочным дитём сырьевой экономики, выросшем не в любящей семье, а в подворотне со всеми её атрибутами.

Нельзя всех чесать под одну гребёнку ‑ и стоячие фирмы, и едва дышащие. Кстати, у стоячих коммерсантов, как правило, с пожарной безопасностью уже всё в порядке — или почти всё в порядке. Постепенно они выполнили требования пожарных. Проблемы остались лишь у тех, кто пока не встал на ноги. Им нужно было как-то помочь, а не убивать их. Вместо помощи их убили. Бюджет лишился поступлений, банки лишились выданных денег, уволенные пошли за пособиями или ушли в тень, семейные трагедии разорившихся, вложивших в поднятие дела годы жизни и массу сил, просто никто не считал. Пожары как были, так и есть. Статистику пользы и ущерба от кампанейщины, как водится, никто не считал.

Рынок, рост, экономика — это не флагманы бизнеса. Это малый и средний бизнес. Именно они дают работу людям и платят массу налогов. Под крики о социальной справедливости мы удушили курицу, которая несла золотые яйца. Малый и средний бизнес умирает, никто за глобальными проблемами на это не реагирует.

А когда потом в результате всей этой политики выясняется, что в бюджете нет денег на пенсии, то никто настоящей причины не называет. Проблема не в МВФ с его темой сбалансированности бюджета, эту цель преследовать просто велит здравый смысл, и тут другого варианта нет. Проблема в отсутствии политики поддержки национального товаропроизводителя. Он на самом деле никому не нужен. Никто проблему не обозначает и не решает. Власть живёт в своей реальности, население в своей, все читают экспертов, требующих не трогать пенсии, но никто не слышит тех, кто просит помощи для сохранения возможности работать. Малый бизнес — это большая головная боль. А её легче лечить усекновением головы. То, что потом стране на пенсии не хватает — то так далеко чиновники не думают. И менять таких чиновников на других таких же — это как менять ношенные носки на водку. Вместо новых носков.

Именно в силу всех этих соображений бороться сейчас за отставку правительства — это не решать проблему, а сохранять её и даже увеличивать. Бороться сейчас надо за программу помощи малому и среднему предпринимательству. И когда такая программа возникнет, то тогда и решать, подходят ли какие-то министры под это дело, или нет. Без всего этого можно хоть передушить друг друга в борьбе за пенсии, но если денег нет, то и делить будет нечего. И взять неоткуда.

Без программы нельзя говорить о новом составе правительства, нельзя ставить телегу впереди лошади. Я не знаю, с каким основанием можно назвать капитализмом строй, в котором капиталисты уничтожаются как класс не монополиями, а государством, а наверху оказываются чиновники, научившиеся использовать как частную собственность государственные корпорации, являющиеся к тому же монополиями. Монополия — это не капитализм, капитализм — это конкуренция. Когда конкуренцию на словах хвалят, а на деле душат — как это называется? И в какой степени решит проблему отставка правительства без изменения отношения государства к малому и среднему бизнесу?

Мы говорим об этом так давно, и так давно ничего не меняется, что снова повторять старое уже неприлично. Однако если от лечения воспаления лёгких принимать слабительное, то навряд ли такое лечение можно назвать правильным. Именно к таким средствам относится требование отставки правительства сейчас, без решения всех главных вопросов, которые и стали настоящей причиной бюджетного кризиса, влекущего политические последствия.